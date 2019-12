Aprica: questione rifiuti e polemiche

sabato, 28 dicembre 2019

Aprica – Sulla questione rifiuti nella località di Aprica (Sondrio) si rinfocolano le polemiche soprattutto in questo periodo di grande afflusso di turisti e sciatori. Le questioni poste da chi frequenta la stazione delle Orobie Valtellinesi sono numerose.

Abbiamo ricevuto la lettera dal geometra Santo Spavetti

“Ad Aprica non si realizzano le isole ecologiche accessibili sempre in modo che i turisti possano smaltire quando vogliono e possono (chi viene solo qualche giorno deve smaltire, non può pagare tutto l’anno ad Aprica la Tari e Imu e Tasi e portarle a casa). Le immondizie differenziando o come si può vedere, scarpate e torrenti a lato della statale 39 sono diventati discariche. La colpa è solo dei maleducati? Quando sei costretto la responsabilità morale si distribuisce quantomeno tra chi compie il gesto e chi l’ha messo nelle condizioni di farlo, il gestore della Secam va commissariato. Ci sono località dove c’è un riciclaggio sensato, ad esempio Sirmione, Vermiglio-Passo Tonale.

Aprica al futuro: c’è un posto ad Aprica in cui si possa conferire le immondizie in modo regolare nei vari contenitori differenziando quando si può?; inoltre non è il caso per le feste di mettere 2/3 ore gratis i parcometri per evitare la gente vada al centro commerciale?. Informo però chi butta i sacchi neri nella scarpate che in questi giorni si apposteranno ecologici, e saranno denunciati. Nelle zone per 150 mt dai corsi d’acqua c’è il vincolo ambientale che comporta reato ambientale e condanna penale“.