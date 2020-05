Alto Adige, il Centro Provinciale Revisioni Veicoli riattiva tutti i servizi

venerdì, 29 maggio 2020

Bolzano – Dal 3 giugno il Centro Provinciale Revisione Veicoli offre la possibilità di collaudi, dall’8 giugno anche le revisioni dei rimorchi con massa complessiva fino a 3.500 kg.

Il Centro Provinciale Revisione Veicoli durante l’ultimo periodo delle limitazioni è rimasto continuamente in servizio per garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale dei veicoli stradali. Come da disposizioni del Ministero dei Trasporti tante operazioni (riguardanti il trasporto merci, trasporto persone ed i mezzi di soccorso) erano considerate indifferibili mentre altre erano prorogate. Nel giro dei prossimi giorni il Centro Provinciale Revisioni Veicoli riprenderà tutte le sue attività di controllo (collaudi e revisioni).

A partire dal 3 giugno 2020 sarà possibile effettuare qualsiasi tipo di collaudo. A partire dall’ 8 giugno 2020 riprenderanno le revisioni dei rimorchi con massa complessiva fino a 3.500 kg. Le relative prenotazioni possono fin da subito essere richieste tramite le agenzie automobilistiche autorizzate.

Al momento lo sportello del Centro Provinciale Revisione Veicoli riceve solo su appuntamento. Per informazioni ci si potrà rivolgere via email al centrorevisioni@provincia.bz.it.