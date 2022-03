Webinar sull’arte Rupestre e dell’Età del Rame della Valle Camonica

lunedì, 14 marzo 2022

Edolo – A partire dal 30 marzo 2022, il Corso di Preistoria del Professor Umberto Tecchiati dell’Università degli Studi di Milano si arricchisce di importanti contributi. Infatti, all’interno dell’unità didattica C “Manifestazioni d’arte e iconografia nell’età del Rame dell’Italia Settentrionale” verranno organizzati dei webinar online aperti a tutti – studenti del corso e non – dedicati all’età del Rame e alle incisioni ruprestri in Valcamonica.

Questi incontri si inseriscono nel quadro della nuova alleanza tra il Centro Camuno di Studi Preistorici e l’Università degli Studi di Milano che mira a valorizzare i Patrimoni culturali e ambientali delle aree montane, sviluppando sinergie e promuovendo iniziative formative, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze a favore dell’incremento della competitività di questi territori, anche attraverso progetti che prevedono una collaborazione e un coinvolgimento di attori internazionali.

Le lezioni si svolgeranno tra le 12:30 e le 14 attraversi la piattaforma di Microsoft Teams: per partecipare sarà necessario collegarsi al team di Preistoria e digitare il codice fubru51.

PROGRAMMA

– 30 marzo 2022 | La Valcamonica nell’età del Rame – Raffaella Poggiani Keller

– 11 aprile 2022 | L’età del Rame nelle figure rupestri dell’arco alpino. Siti, temi, confronti e scansioni cronologiche – Andrea Arcà

– 12 aprile 2022 | Il centro camuno e le ricerche sull’arte rupestre dell’età del Rame: metodi e buone pratiche – Cristina Gastaldi e Silvana Gavaldo

– 13 aprile 2022 | Le statue stele della Valcamonica e della Valtellina: iconografia, cronologia e interpretazione – Angelo Fossati

– 26 aprile 2022 | L’età del Rame a Foppe di Nadro: non solo statue stele. Le incisioni nel loro contesto ambientale – Cristina Gastaldi e Silvana Gavaldo

– 27 aprile 2022 | La ricerca del contesto. Dos de l’arca, tra archeologia e arte rupestre – Paolo Rondini

– 2 maggio 2022 |Metodi di rilievo e documentazione delle incisioni rupestri. L’attività sul campo e la comparazione archeologica – Paolo Medici

– 3 maggio 2022 | Sepolture dell’età del Rame e insediamenti protostorici ai piedi del Castello di Breno – Cristina Longhi

– 4 maggio 2022 | Il Museo Nazionale della Preistoria della Valcamonica – Giuseppina Ruggiero

– 9 maggio 2022 | L’attività di tutela di SABAP BG e BS in Valcamonica – Serena Solaro