venerdì, 9 dicembre 2022

Vezza d’Oglio – Il bresciano Fabrizio Poli, classe 2000, originario di Vezza d’Oglio (Brescia), ora iscritto all’ under Up Ski team, ha conquistato qualche giorno fa il 5*posto a Santa Caterina alla OPA Cup. Grazie a quel piazzamento è stato convocato dalla Nazionale per la prossima gara di OPA Cup di Sant Ulrich.