Valsaviore, un nuovo quad per il Soccorso alpino

venerdì, 23 dicembre 2022

Sellero – Un prezioso regalo di Natale è arrivato oggi per il Soccorso alpino e per tutta la comunità locale: si tratta di un mezzo fuoristrada – “quad” – che ora entra in dotazione alla Stazione di Media Valle della V Delegazione Bresciana. Stamattina a Sellero (Brescia) c’è stata la consegna ufficiale.

Il quad è stato acquistato grazie all’impegno della Comunità Montana di Valle Camonica e all’Unione dei Comuni della Valsaviore; erano presenti anche i due rispettivi presidenti, Alessandro Bonomelli e Giampiero Bressanelli (sindaco di Sellero), oltre a Pierangelo Mazzucchelli, delegato responsabile della V Bresciana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, al vicedelegato Luca Bonomelli e al capostazione di Media Valle, Ivo Poli.

I nostri tecnici ora possono avvalersi di un nuovo mezzo per spostarsi con maggiore rapidità lungo le strade agro-silvo-pastorali, su sentieri e percorsi stretti e impervi, difficilmente percorribili con i mezzi fuoristrada tradizionali. Durante un intervento di soccorso infatti la tempestività spesso è un fattore vitale e pochi minuti possono essere determinanti per il buon esito di un’operazione e per salvare la vita di una o più persone.

Inoltre, il territorio di competenza della Stazione di Media Valle è molto ampio e si estende su un dislivello che va dal fondovalle fino ai 3539 metri dell’Adamello. Il quad è un mezzo leggero, ha quattro ruote motrici e offre anche la possibilità di montare dei cingoli, molto utili quando c’è neve: è pratico, veloce ed efficiente. Un doveroso ringraziamento quindi alla Comunità Montana di Valle Camonica e all’Unione dei Comuni della Valsaviore, composta dai Comuni di Saviore dell’Adamello, Cevo, Berzo Demo, Cedegolo e Sellero, che si sono sempre dimostrati molto attenti alle esigenze dei cittadini e più in generale di chi frequenta le nostre montagne.