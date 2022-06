Valle Camonica: le novità dello Sportello Telematico Unificato

mercoledì, 29 giugno 2022

Breno – Novità allo Sportello Telematico Unificato della Valle Camonica, raggiungibile all’indirizzo. Il servizio è attivo dall’anno 2012 e gestisce una media di 3.500 pratiche annue in materia SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e SUE (Sportello Unico per l’Edilizia).

La Comunità Montana di Valle Camonica coordina, grazie ad un’apposita Convenzione con i propri Comuni -Unioni di Comuni, le attività di gestione, manutenzione ed assistenza (le pratiche sono sempre in capo ad ogni singola Amministrazione).

LA NOVITA’ – E’ ora online l’evoluzione di tale Sportello, dove sono stati inseriti i procedimenti che qualsiasi cittadino può intraprendere verso un Comune della Valle Camonica.

Alcuni esempi: chiedere l’acceso agli atti, il rilascio della Tessera Elettorale, del rinnovo della Carta d’Identità, la concessione di un contributo economico individuale, l’iscrizione alla mensa o al trasporto scolastico, l’iscrizione all’Asilo Nido, presentare una segnalazione generica.

L’obiettivo di questo progetto è quello di aumentare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle pratiche da parte dell’ente e nel contempo di consentire ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di presentare le istanze in modalità completamente digitale, assolvendo ogni adempimento richiesto dalla legislazione vigente.

L’ASSESSORE – L’assessore all’Innovazione e alle Gestioni Associate, nonché sindaco di Corteno Golgi Ilario Sabbadini (nella foto), intende proseguire con queste importanti attività di supporto ai Comuni che trovano il massimo della propria espressione proprio con gli strumenti di innovazione tecnologica. Inoltre, la forma associata dei servizi permette un cospicuo contenimento dei costi grazie alla centralizzazione in un unico contratto di acquisto e gestione.

Mercoledì 6 luglio, alle ore 15, ci sarà la presentazione on-line ufficiale dello Sportello Telematico Unificato della Valle Camonica, aperta a tutti previa registrazione a questo link: https://bit.ly/3QBFXGv.

In questa prima fase saranno attive le seguenti Amministrazioni Comunali (SUAP e SUE sono presenti tutti i Comuni): Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Cedegolo, Cevo, Cimbergo, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Malegno, Paspardo, Piancogno, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Vione, Unioni di Comuni Alta Valle, Antichi Borghi e Valsaviore.

Per ulteriori dettagli: https://www.cmvallecamonica.bs.it/notizia/presentazione-del-nuovo-sportellotelematico-polifunzionale-della-valle-camonica