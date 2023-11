Valle Camonica: free skipass per la stagione invernale 2023-2024

martedì, 14 novembre 2023

Malonno (Brescia) -“Free Skipass” per la stagione invernale 2023-2024 e in alcuni Comuni – tra cui Malonno – è stata inviata una lettera alle famiglie sottoscritta dal presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, e dalsindaco Giovanni Ghirardi, in cui viene illustrata l’iniziativa. Messaggio sono stati inviati anche dalle Amministrazioni di Breno e Darfo Boario.

Il progetto promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica prevede l’istituzione di uno skipass unico gratuito per la stagione 2023-2024 per tutti i ragazzi residenti Comuni che vi hanno aderito e che sono nati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2018.

Lo skipass unico gratuito è utilizzabile nei comprensori sciistici di Borno, Ponte di Legno-Tonale, Aprica-Corteno Golgi, Val Palot, Presolana, Schilpario, Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola, Selvino e Montecampione è nominale, ha validità per la stagione invernale 2023/2024, nei periodi di apertura a partire da mercoledì 6 dicembre fino al termine della stagione. La richiesta di rilascio del Free Skipass deve essere presentata presso gli uffici comunali entro le 12 di sabato 25 novembre munita di fotocopia della carta d’identità, fotografia del minore e 15 euro (5 euro di cauzione per la key card ed 10 euro a titolo di rimborso spese amministrative).

Per i possessori di key card già attivata nella scorsa stagione è sufficiente la riconsegna della stessa corredata di modulo di richiesta, copia di carta d’identità del minore ed 10 euro a titolo di rimborso spese amministrative.