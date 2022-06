Valle Camonica: contributi ai gruppi di Protezione Civile

mercoledì, 1 giugno 2022

Berzo Demo – Pioggia di contributi ai gruppi di Protezione Civile. Stanziate risorse per i gruppi camuni L’Anica di Berzo Demo, Le Torri di Malonno, Il Castagneto di Pian Camuno, Camunia Soccorso di Pisogne, Protezione Civile di Cevo, Sellero, Cimbergo, Malegno ed Esine.

Il capo Dipartimento nazionale di Protezione civile ha approvato il piano di ripristino della capacità di risposta alle emergenze, attraverso l’avvio degli interventi volti al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati dai gruppi volontari di Protezione civile nell’ambito dell’emergenza legata al Covid-19.

Ammontano a 2 milioni e mezzo le risorse destinate a Regione Lombardia per i gruppi di volontari di tutte le province del territorio (di cui 537.684 in capo a Regione Lombardia). A Brescia (40 dipartimenti) sono stati assegnati 540.513 euro.

“Ricordo che a seguito dell’emergenza pandemica, la Protezione civile lombarda ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le dotazioni in proprio possesso per supportare la lotta al Covid-19 – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile -. Proprio per questo motivo, si è evidenziata la necessità di proseguire l’attività di implementazione e ammodernamento delle dotazioni dei volontari, dimostrando grande attenzione nei confronti del sistema di volontariato regionale. Impegno che proseguirà attraverso l’attuazione di nuove misure finanziarie rivolte ai gruppi di volontari”.

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – che ha seguito tutta la fase istruttoria inerente alla documentazione dei mezzi e attrezzature impiegati dalle Organizzazioni di Volontariato interessate, da inviare al Dipartimento, si occuperà di monitorare i passaggi successivi per garantire la distribuzione delle risorse ai soggetti beneficiari”.

I finanziamenti

A.V. G.V.P.C. ESINE-ETS 3.0830 euro

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CHIARI ODV 651 euro

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MALEGNO ODV 2.760 euro

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PARACADUTISTI CALCINATO ODV 4.452 euro

AVPC IX COMPRENSORIO ODV TOSCOLANO MADERNO 1.070 euro

CAMUNIA SOCCORSO PISOGNE 2.133 euro

CODA ODV – CENTRO OPERATIVO DIFESA AMBIENTE BRESCIA 18.800 euro

ETS GRUPPO VOLONTARI P.C. E A.I.B. TAVERNOLE SUL MELLA O.D.V 1.750 euro

ETS L’ARNICA ODV BERZO DEMO 122.000 euro

ETS TIGNALE SOCCORSO ODV 19.720 euro

GRUPPO CINOFILO VEROLESE ODV 838 euro

GRUPPO COMUNALE DI BOTTICINO 4.769 euro

GRUPPO COMUNALE DI BOVEZZO 2.219 euro

GRUPPO COMUNALE DI CEVO 2.623 euro

GRUPPO COMUNALE DI CIMBERGO 1.167 euro

GRUPPO COMUNALE DI COLOGNE 890 euro

GRUPPO COMUNALE DI DELLO 41.765 euro

GRUPPO COMUNALE DI LONATO DEL GARDA 3.855 euro

GRUPPO COMUNALE DI MAZZANO 29.136,30 euro

GRUPPO COMUNALE DI MONTIRONE 2.325 euro

GRUPPO COMUNALE DI NUVOLERA 1.285 euro

GRUPPO COMUNALE DI OSPITALETTO 19.562 euro

GRUPPO COMUNALE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 5.364 euro

GRUPPO COMUNALE DI PONCARALE 2.264 euro

GRUPPO COMUNALE DI QUINZANO D’OGLIO 11.128 euro

GRUPPO COMUNALE DI SELLERO 2.598 euro

GRUPPO COMUNALE DI TRAVAGLIATO 42.000 euro

GRUPPO DIFESA AMBIENTE ONO SAN PIETRO 32.400 euro

GRUPPO INTERCOMUNALE DEL PARCO OGLIO NORD 17.031 euro

GRUPPO VOL. DI PROT. CIV “IL CASTAGNETO” PIAN CAMUNO 13.251 euro

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE 21.352 euro

GVPC PARACADUTISTI CASTELCOVATI 3.910 euro

NUCLEO VOLONTARIATO E PC ANC BAGNOLO MELLA ETS 608 euro

O.D.V LE TORRI MALONNO 400 euro

P.V.C.GHEDI – ODV 60.674 euro

PC SAREZZO AIB ODV 652 euro

PROT.CIVILE SERLE ODV 541 euro

PROTEZIONE CIVILE BORGO SAN GIACOMO 462 euro

PROTEZIONE CIVILE LUMEZZANE 32.256 euro

VPCPARACADUTISTIBS – ODV 6.757 euro