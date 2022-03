Valle Camonica: Comuni ricicloni e bocciature di Legambiente

venerdì, 11 marzo 2022

Niardo – Niardo e Malegno sono i Comuni ricicloni della Valle Camonica. La classifica è stata stilata da Legambiente per le performance su raccolta differenziata, economia circolare, sviluppo sostenibile e buone pratiche. Gli attestati di merito, consegnati in occasione della V edizione di Ecoforum, rappresentano un riconoscimento particolarmente importante alle amministrazioni e ai loro cittadini, che nel 2020 hanno saputo garantire una corretta gestione dei rifiuti anche nel difficile contesto della pandemia.

In Lombardia, su un totale di 1506, sono 318 i Comuni che hanno raggiunto il traguardo dei 75 kg/abitante/anno di residuo secco indifferenziato e che entrano nella classifica stilata da Legambiente, raggiungendo una media del 73,3% di raccolta differenziata a livello regionale. Malegno è al 79%, Niardo è all’80,5%, tra i news entry Capo di Ponte (74%) e Cerveno (76%).

I MIGLIORI COMUNI BRESCIANI

1 Acquafredda BS 1.510 38,5 38,2 93,3%

2 Alfianello BS 2.388 59,7 56,6 86,7%

3 Bagnolo Mella BS 12.406 53,4 55,3 88,7%

4 Barghe BS 1.147 67,7 63,7 85,7%

5 Berlingo BS 2.731 69,4 67,2 83,4%

6 Borgo San Giacomo BS 5.377 62,6 63,2 86,6%

7 Brandico BS 1.678 42,7 143,5 88,5%

8 Calvagese della Riviera BS 3.552 72,9 70,3 84,1%

9 Capo di Ponte BS 2.406 74,0 83,6 82,9%

10 Castelcovati BS 6.633 71,1 71,1 84,5%

11 Castrezzato BS 7.443 62,0 55,4 85,4%

12 Cerveno BS 655 68,6 76,0 82,3%

13 Coccaglio BS 8.723 66,3 72,4 84,8%

14 Collebeato BS 4.542 68,8 66,3 85,6%

15 Cologne BS 7.495 64,4 69,8 84,0%

16 Fiesse BS 2.000 57,8 57,8 85,4%

17 Gianico BS 2.152 60,7 67,5 87,9%

18 Lograto BS 3.718 60,2 59,5 85,8%

19 Longhena BS 561 55,2 59,8 89,7%

20 Losine BS 610 62,9 57,2 81,6%

21 Mairano BS 3.442 59,6 56,7 85,0%

22 Malegno BS 1.982 54,2 56,6 84,2%

23 Montirone BS 5.023 65,5 62,2 86,7%

24 Niardo BS 1.983 61,8 76,1 84,7%

25 Nuvolento BS 3.867 63,1 63,8 87,1%

26 Ono San Pietro BS 968 53,7 62,2 83,3%

27 Orzivecchi BS 2.426 66,9 67,0 86,2%

28 Ossimo BS 1.502 62,9 63,0 81,1%

29 Paisco Loveno BS 173 68,9 57,5 82,4%

30 Passirano BS 6.892 67,6 63,9 87,2%

31 Pompiano BS 3.744 61,5 63,9 85,5%

32 Poncarale BS 5.142 62,5 64,6 83,9%

33 Pontoglio BS 6.855 69,7 70,9 84,1%

34 Quinzano d’Oglio BS 6.123 64,3 70,2 86,2%

35 Roccafranca BS 4.780 65,2 67,7 88,7%

36 Rudiano BS 5.805 57,1 84,1 86,4%

37 Serle BS 3.058 70,8 58,7 81,8%

38 Trenzano BS 5.375 47,8 38,5 83,2%

39 Urago d’Oglio BS 3.687 46,7 39,4 89,1%

40 Vallio Terme BS 1.416 64,6 57,7 87,8%

41 Villachiara BS 1.367 48,3 48,6 89,0%

Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni 2020 è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco non riciclabile. Per accedere alla graduatoria sono considerati solo i comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75kg abitante anno di rifiuto secco non riciclabile entrando così a far parte dei Comuni Rifiuti Free.

Nella graduatoria sotto i Comuni bresciani che non hanno raggiunto, ad oggi, la soglia del 65% di raccolta differenziata e in base ai dati raccolti da Legambiente sono lontani non solo dal traguardo dei Comuni Ricicloni ma, ben più importante, dalle indicazioni regionali.

COMUNI – %RD – ABITANTI

Corteno Golgi 33,2% 1.913

Collio 33,9% 2.067

Cimbergo 35,0% 532

Paspardo 38,7% 592

Magasa 40,0% 105

Gargnano 42,6% 2.766

Tremosine 43,1% 2.061

Vione 44,0% 636

Valvestino 45,2% 169

Temù 51,3% 1.110

Saviore dell’Adamello 51,5% 847

Ome 55,6% 3.195

Ponte di Legno 56,7% 1.743

Dello 58,8% 5.528

Cevo 59,2% 829

Pavone del Mella 60,4% 2.688

Artogne 60,7% 3.545

Marmentino 61,2% 659

Irma 61,9% 132

Tignale 62,5% 1.192

Monte Isola 63,0% 1.646

Mura 63,5% 773

Pezzaze 64,2% 1.455

Provaglio Val Sabbia 64,3% 890.