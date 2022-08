Valle Camonica: bando Ri-genera, contribuiti a sei Comuni

giovedì, 4 agosto 2022

Paspardo – I Comuni di Paspardo, Edolo, Niardo, Breno, Cerveno, Angolo Terme e Pisogne hanno ottenuto importanti contributi da Regione Lombardia nel bando “Ri-genera”, previsto per il contenimento dei consumi energetici delle stru04tture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile.

L’obiettivo del bando è incentivare interventi sui sistemi di generazione per gli usi energetici delle strutture pubbliche destinate alle finalità istituzionali degli enti locali per conseguire un uso razionale dell’energia e il contenimento delle emissioni sviluppando fonti energetiche alternative. Le richieste ammesse dei Comuni della Valle Camonica serviranno per la riqualificazione energetica dei municipi e del patrimonio comunale (ad esempio scuole). Soddisfatto il sindaco di Paspardo, Fabio De Pedro (nella foto): “Si tratta di un importante finanziamento per intervento. Il Comune di Paspardo è arrivato secondo nella graduatoria regionale e il bando prevede la riqualificazione energetica dell’ex municipio, con un contributo ammesso fino al 90 per cento”. Il Comune di Paspardo per la restante parte (10%) utilizzerà il conto termico.

Alcuni Comuni della Valle Camonica hanno presentato più richieste e solo il Comune di Breno ha ottenuto due finanziamenti, gli altri, Edolo, Paspardo, Niardo, Cerveno, Angolo Terme e Pisogne, solo su una voce del bando “Ri-genera”.

I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO REGIONALE

PASPARDO: 235.292 euro richiesti; 211.762 euro ammessi

EDOLO: 199.523 euro richiesti; 179.571 euro ammessi

NIARDO: 1.816.438 euro richiesti; 400mila euro ammessi

BRENO 1: 91.826 euro richiesti; 82.643 euro ammessi

BRENO 2: 88.213 euro richiesti; 79.392 euro ammessi

CERVENO: 54.936 euro richiesti; 49.442 euro ammessi

ANGOLO TERME: 303.376 euro richiesti; 273.039 euro ammessi

PISOGNE: 395.559 euro richiesti; 197.779 euro ammessi.