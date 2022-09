Ultimi appelli al voto: Del Bono e Alghisi a sostegno del candidato Pier Luigi Mottinelli

venerdì, 23 settembre 2022

Breno – Appello al voto. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi hanno lanciato l’appello a favore di Pier Luigi Mottinelli, per le elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Pier Luigi Mottinelli è candidato lista Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia ed ha il sostengo di sindaci, amministratori, esponenti della società civile e dell’associazionismo.

Accanto al sindaco Emilio Del Bono e presidente della Provincia Samuele Alghisi sono numerosi i sindaci delle Tre Valli bresciane che sono scesi in campo per il candidato Mottinelli. Tra questi figurano Gian Bettino Polonioli e Alberto Tosa.

Nelle ultime ore di campagna elettorale Pier Luigi Mottinelli ha lanciato il messaggio e l’idea forte per la prossima legislature: “Porterò la montagna in Parlamento con lo schiena dritta e lo sguardo fiero. I territori montani devono avere un rappresentante che porti avanti le istanze del territorio. E’ questo l’impegno che prendo per la prossima legislatura”.

Messaggio elettorale a pagamento – Soggetto politico committente: Teresa Federici