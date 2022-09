Terza asta per l’ex Bim di via Marconi a Edolo: dettagli e modalità

domenica, 11 settembre 2022

Edolo – Terza asta per l’ex Bim in via Marconi a Edolo (Brescia). La scadenza è fissata per domani, lunedì 12 settembre: entro le 12 devono essere presentate le domande e le offerte. Il prezzo a base d’asta per l’immobile è fissato in un milione 446mila e 400 euro. La struttura di via Marconi è composta da due edifici, uno costituito da due piani fuori terra ed uno da quattro piani fuori terra e da un piano seminterrato. La struttura è circondata da un ampio parco di pertinenza esclusiva dell’edificio.

Il complesso immobiliare è stato realizzato negli anni Settanta, nel corso degli anni è stata ospitata la sede della scuola Forestale, quindi convitto per gli studenti e negli ultimi due anni è stato punto di riferimento dell’Alta Valle Camonica con l’attività di centro vaccinale Covid-19 e dallo scorso anno nella struttura sono stati accolti profughi afghani.