Sviluppo della Valle Camonica: incontro del Pd a Breno

mercoledì, 9 marzo 2022

Breno – Incontro e assemblea aperta nella sala BIM di Breno (Brescia) in programma venerdì 11 marzo – con inizio alle 20.30 – organizzata dal Pd di zona sulle strategie per la Valle Camonica tra ambiente, sviluppo sostenibile e PNRR.

Tema della serata: “Il Pd di Valle Camonica per un progetto di sviluppo lungimirante”, l’incontro sarà presieduto da Vittoria Cazzaghi e all’inizio interverrà il segretario provinciale Michele Zanardi.

Durante l’incontro – che sarà possibile seguire in presenza nel rispetto delle norme Covid e sulla pagine Facebook del Pd di Vallecamonica – saranno discussi argomenti d’attualità per la valle. “Il progetto strategico di Valle Camonica sarà illustrato da Gianbettino Polonioli, già sindaco di Cimbergo, seguiranno gli interventi di Lino Zani, esperto in materia di montagna, su “Cambiamenti climatici e Montagna”; Nicola Zerboni, consulente assistenza tecnica enti locali su “PNRR e montagna”; Dario Furlanetto, presidente di Italia Nostra Valle Camonica, su “Trasporto pubblico locale e sostenibilità in Valle Camonica” e Katia Abondio, manager Fedabo, su “Comunità energetiche rinnovabili”. Le conclusioni saranno affidate a Pier Luigi Mottinelli (nella foto), segretario Pd di Valle Camonica.