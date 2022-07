Spunta il comitato pendolari sulla linea Edolo-Brescia

mercoledì, 27 luglio 2022

Brescia – Altra giornata di disagi sui treni, con ritardi e soppressioni. Dopo il lunedì nero con numerose soppressioni di convogli sulla linea Brescia-Edolo e proteste da parte di pendolari e turisti, questa mattina gli utenti della linea Brescia-Edolo hanno trovato un’altra sorpresa, con il treno in partenza alle 9:07 da Brescia. Così hanno dovuto attendere due ore per la nuova corsa in direzione di Iseo, Breno e l’alta Valle Camonica.

Cresce la protesta da parte dei pendolari ed è nata l’idea di costituire un comitato – come accaduto su altre linee della Lombardia – per far sentire la loro voce. Il primo passo è la raccolta dei dati sui disservizi degli ultimi mesi sulla linea Edolo-Brescia, poi i pendolari chiederanno alle istituzioni locali un sostegno verso Trenord per migliorare il servizio.