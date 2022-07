Spopolamento della Val Saviore, Mottinelli: “Progetti innovativi per i giovani”

domenica, 31 luglio 2022

Val Saviore (A. Pa.) – Le valli alpine si stanno sempre più spopolando. Gli studi e le ricerche indicano dati impressionanti e il rischio di un declino irreversibile in Valle Camonica è dietro l’angolo. Lo studio condotto da Lino Balotti, che ha ricostruito attraverso gli uffici anagrafe dei Comuni i dati sulle nascite dalla seconda metà dello scorso secolo e i due decenni di questo secolo, evidenzia calo di nascite fini al 70 per cento e spopolamento.

Tra le proposte al vaglio di politici e amministratori locali c’è l’ipotesi di fusione dei Comuni che porterebbe a vantaggi economici e una maggior forza di rappresentatività a livello sovracomunale.

Pier Luigi Mottinelli (nella foto), già presidente della Comunità Montana di Valle Camonica e Provincia di Brescia e attualmente segretario di zona del PD sottolinea: “Di fronte allo spopolamento dei paesi delle nostre zone montane occorre cercare delle soluzioni, pensare a qualcosa di innovativo, progetti per i giovani, alla fusione dei Comuni e il percorso deve essere fatto assieme alla popolazione e non calato dall’alto”. “In tal senso – prosegue Mottinelli – la proposta è quella di ascoltare i cittadini, con un referendum anche informale e online, poi illustrare a cosa si andrà incontro ad un’eventuale fusione di municipi e valutarne tutti gli aspetti”.

Nel caso di una fusione dei Comuni della Val Saviore ci sarebbero i fondi messi a disposizione con il PNRR e finanziamenti per la fusione tra 800mila e un milione all’anno per dieci anni. “Sono aspetti – continua Pier Luigi Mottinelli – che vanno presi in considerazione: ad esempio le fusioni nel caso della Val Saviore potrebbe essere graduale, prima i Comuni più alti, poi gli altri”. “Certamente – conclude Mottinelli –il progetto deve essere diversa rispetto ad altre realtà della Valle Camonica che hanno pensato di unire Comuni con quello più forte che annette il più piccolo e questa non è una fusione tra realtà di pari grado. La Val Saviore ha invece la possibilità di compiere un percorso aperto a tutte le voci, segnare la storia delle fusioni in valle e avviare un progetto concreto per frenare lo spopolamento”.