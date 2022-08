Sonico, tre nuovi innesti nel Gruppo Bandistico San Lorenzo

lunedì, 22 agosto 2022

Edolo – Tre nuovi innesti nel Gruppo Bandistico “San Lorenzo” di Sonico (Brescia). L’altra sera l’annuncio e la conseguente presentazione al numeroso pubblico che stava assistendo al concerto d’estate in piazza Martiri a Edolo (Brescia). A metà concerto sono stati presentati i tre giovani che sono entrati a far parte della Banda di Sonico, forze fresche per il gruppo musicale che conta circa 30 componenti che dedicano tempo e fatica per far crescere l’amore per la musica. Nel corso dell’anno vengono in media svolti una decina di concerti e numerose uscite così da promuovere la musica.

Il concerto in piazza ad Edolo ha richiamato residenti e turisti che hanno a lungo applaudito la banda per il ricco repertorio che è stato proposto durante la serata. Dopo due anni di stop, causa pandemia, a maggio è ripartita l’attività della banda di Sonico, e in questo mese sono stati numerosi gli eventi, oltre alla festa patronale di Sonico, a Cimbergo, Pradella e l’altra sera a Edolo.