Soccorso Alpino, intervento notturno in Valle Camonica

domenica, 14 agosto 2022

Sonico – Intervento stanotte in Alta Valle Camonica per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, Stazione di Edolo, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Poco prima delle 23 è arrivata la chiamata per un uomo che si trovava nei pressi del rifugio Tonolini e aveva riportato la sospetta lussazione di una spalla.

La centrale ha attivato le squadre territoriali e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che è partito subito ma in un primo tempo ha dovuto attendere, perché le condizioni meteorologiche non consentivano l’avvicinamento alla zona in cui si trovava la persona infortunata. Due tecnici del Cnsas erano già in zona; mentre le squadre territoriali – tra i soccorritori c’era anche un sanitario del Cnsas – salivano a piedi ed erano quasi arrivate al rifugio, il tempo è migliorato. L’uomo è stato raggiunto e visitato dall’équipe medica, infine portato in ospedale per accertamenti. L’intervento si è concluso all’alba.