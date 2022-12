Sistema Idrico Integrato, le linee di indirizzo dell’ambito bresciano

giovedì, 1 dicembre 2022

Brescia – Sistema Idrico Integrato, approvate le linee di indirizzo per l’ambito territoriale della Provincia di Brescia. Dopo la deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia in merito all’organizzazione e attuazione del Sistema Idrico Integrato il presidente del Broletto Samuele Alghisi (nella foto) ha dichiarato: “Tenendo fede agli impegni politici e dando attuazione di quanto espresso dai bresciani nel 2018 tramite il Referendum provinciale, il Gruppo Centro Sinistra in Provincia è riuscito a trovare sostanza nella strategia amministrativa e nella valutazione dell’organizzazione del Sistema Idrico Integrato. La scelta del Gruppo, e quindi anche del Partito Democratico, è stata presa per dare ai cittadini una risposta chiara: l’acqua deve essere di pubblica gestione per poter garantire gli investimenti e per mantenere il controllo sulle tariffe, tutelandone la sostenibilità economica. Si tratta di un’azione di responsabilità nei confronti dei cittadini, nell’interesse dei quali abbiamo agito, rispetto a un tema tanto importante quanto complesso, ma che la coalizione ha saputo affrontare con coesione e unità di visione“.

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEL S.I.I. DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. LINEE GENERALI DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO D’AMBITO.

Il Consiglio provinciale

Visti:

Premesso che:

• con delibera n. 38 del 19.10.2015, questo Consiglio ha deliberato di scegliere,

quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito

Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, l’affidamento a società di capitale

mista;

• con la medesima delibera, «rilevata l’opportunità, al fine di anticipare la gestione

unificata del Servizio Idrico Integrato e, al contempo, di consentire la graduale

aggregazione dei gestori esistenti preliminarmente all’espletamento della gara

per la scelta del socio privato, di percorrere una prima fase nella quale il servizio

medesimo verrà gestito in house da una società totalmente pubblica nella quale

dovranno confluire, anche mediante eventuali fusioni societarie, le società

pubbliche, attuali gestori del servizio, e poi, una volta completata l’unificazione

delle gestioni pubbliche attuali con affidamento anche delle gestioni in economia

e di quelle oggi aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A

Ciclo Idrico spa, una seconda fase nell’ambito della quale dovrà essere espletata

la procedura a evidenza pubblica per la scelta del socio privato»;

• con deliberazione n. 3 del 12.02.2016, questo Consiglio ha approvato la

documentazione necessaria per la costituzione della società per la gestione del

S.I.I. e, precisamente, gli schemi di statuto, di accordo ai sensi dell’articolo 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di Regolamento sul funzionamento del

Comitato di Indirizzo e Controllo;

• con atto a firma del notaio in Brescia, dott. Francesco Lesandrelli, repertorio n.

109.384, raccolta n. 38.526, del 24.06.2016, è stata costituita la società a

responsabilità limitata denominata “Acque Bresciane srl” (a seguire, anche solo

la “Società” o “AB”);

• con deliberazione n. 35 del 28.10.2016, questo Consiglio ha deliberato, tra l’altro:

− di affidare il S.I.I. nell’ATO della provincia di Brescia ad AB;

− di stabilire, in conformità con le previsioni del Piano d’Ambito, la durata

dell’affidamento in 30 anni, fino alla data del 31.12.2045;

− di «dare atto che la disciplina del rapporto tra l’Ufficio d’Ambito e il

soggetto gestore, Acque Bresciane srl è regolato dall’allegato Schema di

Convenzione per la gestione del S.I.I.»;

• con provvedimento del 6.06.2019, la Provincia di Brescia è stata iscritta (su

istanza presentata il 7.06.2018), per AB, all’elenco delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti

nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità nazionale

anticorruzione-ANAC;

• la Convenzione per la gestione del S.I.I. nell’ambito territoriale ottimale della

provincia di Brescia (di seguito, anche solo la “Convenzione”) è stata stipulata il

14.10.2019;

• con nota del 13.04.2021, il Presidente pro-tempore della Provincia di Brescia e il

Consigliere delegato hanno confermato all’Ufficio d’Ambito la necessità di un

«compiuto approfondimento delle tematiche legate al procedimento organizzativo

del gestore unico, iniziato nel 2015 con la scelta effettuata con la deliberazione

del Consiglio Provinciale n. 38 del 19.10.2015»;

• con nota del 13.06.2022, il Presidente dell’Ufficio d’Ambito ha trasmesso la

“Relazione dell’Ufficio d’Ambito-Confronto modello gestionale”, approvata con

deliberazione n. 18/2022 del 10.06.2022 dal Consiglio d’Amministrazione

dell’UAB, «al termine del processo valutativo condotto sulla documentazione

tecnico-economica trasmessa nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 da Acque

Bresciane, nonché sul contributo giuridico fornito dal legale di fiducia

dell’Ufficio»;

• nella suddetta relazione si sostiene, in parte motiva, che – a parità di assumption –

«non paiono configurarsi vantaggi così rilevanti da rendere il modello misto

preferibile al modello in house», mentre, in parte deliberativa, si conclude – sulla

base di un diverso presupposto (una rivalutazione dei criteri da porre a base di

gara, volti, in primo luogo, ad ottenere un cospicuo aumento degli apporti di

capitale da parte del socio privato rispetto a quelli sin qui delineati) – che «[…]

fatta salva una diversa opzione di indirizzo politico, allo stato e con gli elementi

a disposizione non sembrano ravvisarsi le condizioni per giustificare la modifica

della scelta gestionale già assunta nel 2015»;

• con nota prot. 0086798 del 6.10.2022, AB ha trasmesso un’articolata nota,

corredata da un documento istruttorio denominato “La gestione pubblica del SII

nella provincia di Brescia”, con la quale, operata una valutazione critica delle

conclusioni dello studio di Agenia s.r.l. in ordine all’ipotesi società mista, si

manifesta il convincimento dell’esistenza dei presupposti per la conferma della

gestione pubblica del S.I.I., manifestando la disponibilità, ove occorresse, a

formulare un’offerta da sottoporre alla valutazione dell’ente d’ambito, ai sensi del

comma 2 dell’articolo 192 del Codice Contratti;

Considerato che:

• da un accurato esame della relazione dell’Ufficio d’Ambito e dei successivi

approfondimenti di AB risulta corroborata la possibilità di confermare l’attuale

gestione pubblica del S.I.I., rinunciando a dare concreto avvio alla “seconda fase”

(selezione, mediante procedura a evidenza pubblica, di un socio privato operativo)

inizialmente ipotizzata con la citata deliberazione consiliare n. 38 del 2015;

• in linea generale e di contesto, infatti:

– come è noto, la scelta del modello gestionale rappresenta il frutto «di una

valutazione discrezionale, che per principio pacifico, che come tale non

richiede puntuali citazioni, è sindacabile dal Giudice amministrativo di

legittimità nei soli limiti in cui essa si traduca in valutazioni abnormi o

manifestamente illogiche» (Cons. Stato, sez. IV, 10.05.2022, n. 3624);

– gli enti d’ambito della regione Lombardia hanno tutti privilegiato la

gestione pubblica;

– lo stesso legislatore ha recentemente espresso una chiara opzione in favore

della gestione pubblica, in una prospettiva di accelerazione degli interventi

di modernizzazione del settore (v., ad es., articolo 14, decreto-legge 9

agosto 2022, n. 115);

– in prospettiva de iure condendo, il Governo ha da poco trasmesso alla

Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali (per la raccolta del

relativo parere) la bozza di decreto legislativo (Testo unico) di riordino

della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi

dell’articolo 8 della legge n. 118 del 2022, approvata, in esame

preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 16.09.2022 e costituente

elemento chiave della milestone M1C2-6 Reform 2 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza-PNRR, da completarsi entro il 31.12.2022 («The

Annual Competition Law shall include, at least, the following key

elements, whose implementing measures and secondary legislation (if

necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31

December 2022. It shall concern: Antitrust enforcement; Local public

services; Energy; Transport; Waste; Starting a business; Market

surveillance»);

– la Relazione Illustrativa del citato Testo unico illustra i principali passaggi

della normativa in fase di approvazione: (i) la conferma e lo sviluppo

dell’autonomia degli enti locali in materia; (ii) la centralità del risultato,

«profilo che deve orientare tutte le scelte degli enti locali competenti»;

(iii) la regressione – nella motivazione “adeguata” della scelta in favore

della gestione pubblica – dell’elemento della convenienza economica

rispetto al complesso dei numerosi elementi, individuati dallo schema di

decreto, quali le «caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da

prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli

investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei

costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi

in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze

paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del

medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della

qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e

degli investimenti effettuati», con una accentuazione del rilievo attribuito

«ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in house»;

• nello specifico, l’attuale gestione pubblica, mediante società di capitali in house:

– ha consentito il raggiungimento di numerosi risultati in tempi

estremamente ristretti, tra cui:

 un costante e consistente incremento degli investimenti

contabilizzati (43M/€ nel 2021; + 42,69% rispetto al 2020; +

77,42% rispetto al 2019);

 un valore medio degli investimenti per abitante (86,45 €)

significativamente superiore rispetto alla media nazionale (49,30

€);

 l’adozione di un Piano strategico di innovazione, fondato su digital

transformation, ricerca e sviluppo e innovazione di processo;

 a conferma di un’elevata capacità progettuale, la dichiarazione di

ammissibilità (ma non finanziabilità, per mero esaurimento dei

fondi) di un Progetto proposto da AB, nell’ambito del PNRR-Linea

M2C4-14.2 (“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione

dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle

reti”), per un importo di oltre 24M/€ e una richiesta di

finanziamento superiore ai 19M/€;

– ha già presentato (e approvato) un Piano Industriale per il periodo 2022-

2045, sulla cui base è stato determinato un fabbisogno finanziario pari a

175M/€, a copertura del quale ha ottenuto, a seguito di procedura selettiva

di un contraente, un significativo finanziamento (per oltre 200M/€) , da

parte di un pool di primari istituti di credito (Intesa Sanpaolo; Banco BPM;

BNL; BPER Banca; ICCREA Banca) e Cassa Depositi e Prestiti, articolato

in tre diverse linee di credito, tra cui un Green Loan da 95M/€;

– ha, così, implicitamente ottenuto un giudizio di affidabilità e sostenibilità

(bancabilità) del proprio Piano Industriale;

– ha ottenuto un ulteriore finanziamento a 18 anni di 40 M/€, che può essere

esteso a 45 milioni, a seguito di valutazione positiva del PEF presentato,

dalla Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) – nell’ambito del

programma #InvestEU lanciato dalla BEI stessa e dalla Commissione

Europea – per potenziare copertura, qualità e resilienza dei servizi per le

acque reflue in provincia di Brescia;

– ha adottato un Piano di Sostenibilità al 2045, con l’indicazione di Key

Performance Indicator, nati dall’analisi del benchmark degli indici

disponibili (qualità tecnica e commerciale di ARERA) e di sostenibilità,

in coerenza con gli strumenti previsti dall’Autorità di regolazione, gli

obiettivi definiti nel Piano Industriale e quelli di sviluppo sostenibile al

2030 delle Nazioni Unite;

– adotta il Sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Salute e

Sicurezza (certificato da Certiquality), basato sui più avanzati standard

relativi ai modelli organizzativi (i) di gestione d’impresa, in conformità

alla norma UNI EN ISO 9001:2015; (ii) di gestione ambientale, in

conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015; (iii) di gestione della

salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma UNI ISO

45001:2018;

– ha certificato (tramite IMQ) il proprio sistema di gestione per la

responsabilità sociale d’impresa in conformità alla norma

SA80000®:2014;

– fa parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2022 e, cioè, gode

del riconoscimento ufficiale di eccellenza aziendale nelle politiche e

strategie di Human Resource (HR) e nella loro attuazione per contribuire

al benessere delle persone e migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro;

– detiene il punteggio massimo (tre stellette) nel rating di legalità (indicatore

sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese

che ne abbiano fatto richiesta) rilasciato, su richiesta, dall’Autorità garante

della concorrenza e del mercato (AGCM);

– fa parte, unitamente a tutti i gestori pubblici dei diversi servizi idrici

integrati lombardi, del contratto di rete di imprese, denominato “Water

Alliance Acque di Lombardia” (di seguito, anche solo “WAAL”). Ai sensi

del combinato disposto degli articoli 1.3 e 6.1 del contratto di rete (“Patto

di rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della gestione pubblica

del servizio idrico integrato Water Alliance – Acque di Lombardia”), per

l’acquisto e la conservazione dello status di “Impresa Retista” occorre

essere società in house, ai sensi dell’articolo 16 del TUSP. La rete –

costituita con il patrocinio di ANCI Lombardia e Confservizi Lombardia

– comprende tredici imprese in house (AB, Alfa, BrianzAcque, Como

Acqua, Gruppo CAP, Gruppo TEA, Lario Reti Holding, MM, Padania

Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque), per un totale di ricavi annui

pari a quasi un miliardo di euro e investimenti per oltre due miliardi di

euro. La stessa è stata costituita, con soggettività giuridica, ai sensi dei

commi 4-ter e seguenti dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, e ha come obiettivi:

 la rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti

degli stakeholder istituzionali e associativi di livello regionale e

sovraregionale (Governo, Parlamento, Autorità indipendenti,

Regione Lombardia, Enti di controllo e di rappresentanza

istituzionale, Associazioni di categoria, Associazioni dei

consumatori…) e nell’ambito dei processi decisionali a livello

sovranazionale, statale e regionale, attraverso la presentazione e

l’illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti,

studi, ricerche;

 la creazione di un’attività di presidio e posizionamento rispetto agli

stakeholder istituzionali e associativi, che contempli

l’accreditamento presso gli stessi, il monitoraggio dell’attività

delle istituzioni legislative ed esecutive di riferimento,

l’elaborazione di una documentazione illustrativa, l’attività di

valorizzazione nel dibattito pubblico del modello in house

providing;

 la promozione di indagini di customer satisfaction presso l’utenza

delle Imprese Retiste;

 la promozione di campagne comuni di sensibilizzazione all’uso

consapevole della risorsa idrica;

 la realizzazione di azioni sinergiche in materia di attività di ricerca,

innovazione e gestione;

 la collaborazione con cluster analoghi o complementari;

 la promozione, la conduzione, il coordinamento di progetti

riferibili al settore idrico, anche partecipando a bandi, avvisi per

manifestazione di interesse, call comunitarie e così via;

 gestire, per conto delle Imprese Retiste una serie di rilevanti attività

(individuate nell’allegato “M” al Contratto di Rete), con modalità

accentrata, configurandosi come joint venture contrattuale;

– in quanto partner di WAAL, ha fruito di una serie innegabile di

vantaggiosità, anche economicamente apprezzabili, e frutto di

un’integrazione infungibile e prospetticamente ulteriormente preziosa. In

particolare, tra l’altro, in questi anni, WAAL ha realizzato:

 un ufficio unico geologia (GSSWA), che, in un solo biennio, ha

prodotto lo screening isotopico delle acque lombarde, d’intesa con

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; lo studio delle

sorgenti per Lario Reti e Uniacque; lo studio idrogeologico della

Brianza; studi per nuovi pozzi e campo pozzi per PadaniaAcque;

studio delle sorgenti per Alfa; la mappa delle curve isopieze e varie

cartografie tematiche;

 una centrale unica per gli acquisti, che ha già realizzato oltre 70

gare congiunte, raggiungendo, con la gara energia da fonti

rinnovabili (nel 2021) la base d’asta record di oltre 800 milioni di

euro;

 una rete unica di laboratori, che riesce a gestire quasi il 90% delle

analisi;

 numerosi progetti educational e di innovazione e ricerca;

 una squadra “emergenze”;

 un portale unitario delle reti, con una mappatura di circa 70.000

km di rete idrica;

 numerose proposte unitarie in materia regolatoria;

– ha consentito un efficace, tempestivo e pieno controllo sulla gestione,

anche attraverso la puntuale applicazione delle funzioni di controllo

analogo disciplinate dall’articolo 4 dell’Accordo stipulato tra tutti gli enti

soci, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, nonché del

Regolamento sul funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo;

Considerato, inoltre, che:

• la relazione dell’UAB, allegata alla deliberazione del CdA n. 18/2022 del

10.06.2022, dà espressamente atto che – a parità di assumption – non paiono

emergere vantaggi così rilevanti da rendere il modello della società mista

preferibile a quello dell’autoproduzione;

• anche a voler considerare la diversa prospettiva assunta dall’UAB per sostenere

l’insussistenza di motivazioni idonee a “giustificare la modifica della scelta

gestionale già assunta nel 2015”, la stessa si basa su due presupposti (una presunta

incapacità di AB, nell’attuale assetto, di finanziare investimenti nuovi e diversi

rispetto a quelli previsti dal Piano d’Ambito – per i quali, è, invece, espressamente

confermata la sostenibilità “nell’attuale configurazione societaria in house” – e la

possibilità di “risparmi gestionali” in ragione della capacità tecnica e del knowhow che le “migliori aziende del settore potrebbero apportare”) che si ritiene

siano meritevoli di rivalutazione;

• dal lato della capacità finanziaria, infatti, occorre tenere conto di quanto

puntualmente dedotto da AB nel documento del 6.10.2022, sia in termini di

impatto dei nuovi investimenti sul regime tariffario (e, quindi, conclusivamente,

sulla stessa convenienza economica del modello della società mista), che in

termini di disponibilità (giacenza di cassa) di risorse in un contesto di mancata

distribuzione di dividendi;

• in ogni caso, l’affermazione circa la “necessità di incrementare il monte

investimenti” dell’attuale Piano d’ambito va maggiormente puntualizzata e

attualizzata, oltre che eventualmente formalizzata a opera degli organi

competenti;

• dal lato della possibilità di risparmi gestionali in ragione dell’apporto della

capacità tecnica da parte delle aziende leader, a parte il carattere astratto

dell’affermazione, va considerato che, come puntualmente dedotto da AB e come

esposto in premessa, la società è già un modello di efficiente funzionamento, in

linea con i migliori standard del settore e, inoltre, già gode – in quanto in house –

delle vantaggiosità (che perderebbe, in caso di scelta del modello della società

mista) derivanti dalla partecipazione al Contratto di Rete;

• per converso, dall’esame del complesso degli atti istruttori, a partire dalla

deliberazione del CdA dell’UAB del 10.06.2022 e dalle susseguenti deduzioni di

AB, emergono motivate ragioni – con riferimento ai descritti obiettivi di

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del S.I.I. della

provincia di Brescia, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche – utili, in

realtà, a confermare un modello di gestione pubblica, conformemente, tra l’altro,

agli assetti gestionali adottati dal complesso degli ambiti ottimali lombardi;

Considerato, altresì, che:

• la delibera n. 35 del 2016 ha disposto, espressamente, l’affidamento del S.I.I.

«nell’ATO della provincia alla società Acque Bresciane srl, società a totale

capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per

assicurare la piena conformità al modello cosiddetto “in house providing”»,

fissandone la relativa durata in 30 (anni), fino alla data del 31.12.2045;

• la Convenzione del 14.10.2019 prevede espressamente che il Gestore debba

provvedere «all’esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in

house providing in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.

35/2016 del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto l’affidamento

dell’Ambito in conformità alla normativa vigente» (art. 3.1);

• ai fini di cui sopra, AB ha acquisito e rispetta tutti i «requisiti normativi e statutari

richiesti per l’affidamento in via diretta del servizio idrico integrato cosiddetto

“in house providing”» (art. 3.2);

• l’attuale gestione pubblica, dunque, è pienamente conforme ai requisiti previsti

dall’ordinamento europeo e interno per la forma di affidamento in house, e, in

costanza dei relativi presupposti, ha la sua scadenza naturale al 31.12.2045;

• le ragioni poste alla base della scelta (operata con la più volte citata deliberazione

n. 38 del 2015) in favore della società mista erano propedeutiche al

raggiungimento dell’obiettivo indicato dalla Lettera d’Intenti (sottoscritta dagli

allora gestori, pubblici e privati, dei servizi idrici e «finalizzata a individuare i

termini e i contenuti di una possibile futura aggregazione della titolarità delle

gestioni del Servizio Idrico Integrato previa predisposizione di un Piano

Industriale congiunto, […]» e, cioè, l’obiettivo «della massima integrazione dei

gestori pubblici e privati esistenti»;

• tale obiettivo pare senz’altro conseguito, già nell’attuale assetto gestionale, in

relazione alle gestioni pubbliche, mentre pare privo di consistenza giuridica

laddove interpretato come risultato del riconoscimento di una sorta di diritto

d’insistenza in capo ai gestori privati (ancorché nella forma “attenuata” di

riconoscimento di un diritto di partecipazione a una procedura di gara, dal quale

far discendere l’obbligatorietà di un modello gestionale);

• le scelte compiute nel 2015 non potevano tenere conto degli assetti normativi

maturati, l’anno successivo, per effetto dell’entrata in vigore del TUSP e del

Codice Contratti;

• in particolare, se è vero che l’articolo 192, comma 2, del Codice Contratti sembra

alterare il consolidato rapporto di equiordinazione tra i diversi modelli gestionali

astrattamente percorribili (affidamento a terzi mediante gara, società mista e

autoproduzione), consentendo la gestione pubblica nel solo caso della sua

convenienza rispetto agli altri due modelli, è altrettanto vero che, in quest’ottica,

la sussistenza di una condizione di convenienza della gestione pubblica finisce,

allora, con l’imporre la sua scelta;

• tra gli eventi di risoluzione anticipata che consentono, altresì, il recesso agli Istituti

Finanziatori di Maggioranza dal Contratto di finanziamento per complessivi

202M/€, vi è anche la perdita dei requisiti per l’in house providing, a seguito, tra

gli altri, «di qualsiasi mutamento della compagine societaria» [art. 19.19 e art.

20.1, lett. a), punto iv)];

• tra gli impegni di AB, assunti con l’appena citato Contratto, vi è anche quello di

«non modificare il proprio atto costitutivo, statuto, fatta eccezione per gli obblighi

di modifica imposti dalla legge di volta in volta applicabile e salve le modifiche

che si rendano necessarie in relazione alle Acquisizioni consentite» [art. 18.7, lett.

b)];

• l’avvio della procedura di selezione del partner privato, dunque, comporterebbe,

nella migliore delle ipotesi, il contestuale avvio di una incerta (nell’esito) fase di

rinegoziazione degli importanti finanziamenti appena ottenuti da AB, a fronte di

un incerto, presunto maggiore apporto di capitali da parte del partner stesso;

• Ritenuto che, alla luce di quanto premesso e considerato, nonché della

disponibilità, formalmente manifestata da AB, di formulare una propria offerta,

da sottoporre alle valutazioni prescritte dal comma 2 dell’articolo 192 del Codice

Contratti, appare prudente e necessario, prima ancora che opportuno, valutare, nei

termini previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente e all’esito di una rigorosa

istruttoria, l’effettiva sussistenza delle condizioni per la conferma dell’attuale

assetto gestionale, procedendo alla valutazione sulla congruità economica

dell’offerta di AB, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando

conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la

collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi

di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,

nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

delibera

1. nell’ambito di una generale linea di indirizzo volta all’attento scrutinio delle condizioni di mantenimento della forma di gestione pubblica del S.I.I., nei termini precisati in premessa, di disporre, per il tramite dell’Ufficio d’ambito, l’avvio della procedura istruttoria volta all’acquisizione e valutazione dell’offerta di Acque Bresciane s.r.l. per la gestione del S.I.I. o, comunque, di ogni diverso atto o provvedimento utile e necessario allo scopo;

2. in ragione di quanto sopra, verificata la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali, di dare mandato all’Ufficio d’ambito di predisporre tutti gli atti propedeutici (proposta di gestione del servizio e relazione ex art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012) da trasmettere alla Conferenza dei Comuni per il parere vincolante di cui all’art. 48, comma 3, della L.R. n. 26/2003;

3. di individuare auspicabilmente il completamento delle attività di cui sopra entro la fine del mese di gennaio 2023;

4. di dare atto del prolungamento, nelle more di quanto sopra, e anche in deroga ai diversi termini previsti dalle precedenti deliberazioni, della c.d. “prima fase” e, cioè, dell’attuale gestione in house, come disposta con deliberazione n. 35 del 2016;

5. di richiedere all’Ufficio d’Ambito la periodica informativa alla Provincia circa l’avanzamento della disposta attività istruttoria.