Sellero, dal 14 al 31 luglio Camunia Sonora: il cartellone

Sellero – Camunia Sonora, dopo due edizioni rinviate a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, tutto è confermato per l’edizione 2022 con la rassegna che vedrà l’esibizione di numerosi artisti di livello nazionale e internazionale.

La manifestazione si terrà presso il centro sportivo di Sellero (Brescia) dal 14 al 31 luglio 2022, per un totale di 12 appuntamenti che abbracceranno tutti i generi musicali, dal pop al rock sino al metal, oltre a una serata dedicata al cabaret.

L’inizio è fissato per giovedì 14 luglio con lo spettacolo di Vincenzo Regis, sicuramente uno dei comici più conosciuti e apprezzati nel bresciano, per proseguire venerdì 15 con l’esibizione dell’Unione delle Bande Musicali di Valle Camonica in uno speciale dedicato a Ennio Morricone e sabato 16 con il concerto della Premiata Forneria Marconi intitolato “PFM 1972-2022, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”, un viaggio attraverso la maestosa carriera del più grande gruppo prog italiano di sempre. A concludere la prima serie di eventi, domenica 17 sarà quella che viene considerata la migliore tribute band europea ai Pink Floyd: i Big One.

Si ritornerà sul palco martedì 19 luglio con il tributo di Sasha Torrisi(ex cantante dei Timoria) a uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani, ovvero Lucio Battisti, mentremercoledì 20 sarà la volta di Sergio Cortes, che grazie alla sua stupefacente somiglianza fisica e vocale con Michael Jackson è stato riconosciuto a livello internazionale come il sosia più affermato del Re del Pop. Il weekend del 23 e 24 luglio sarà invece dedicato a sonorità più estreme, con gruppi heavy metal provenienti da tutto il mondo che si esibiranno nella prima parte del festival denominato Cernunnos Rock Fest.

L’ultima serie di eventi inizierà mercoledì 27 luglio con l’esibizione dei Break Free, reputati la migliore tribute band dei Queen a livello europeo, con lo show intitolato “Bohemian Rhapsody Edition”; proseguirà giovedì 28 con il tributo al più grande rocker italiano di sempre -Vasco Rossi- realizzato dalla Diapason Band, sicuramente la più fedele tribute band attualmente in circolazione; e terminerà nel weekend di sabato 30 e domenica 31 con la seconda parte del Cernunnos Rock Fest.

Tutti gli eventi, tranne la serata di tributo a Lucio Battisti, saranno con ingresso a pagamento. I biglietti sono in prevendita sul sito www.liveticket.it/camuniasonora.