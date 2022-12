Sci, Fisi Brescia: subito vittoria nel Top 50 FIS e premi

martedì, 13 dicembre 2022

Val Palot – Ferve il movimento Fisi Brescia. A Pila nella formula del TOP 50 riservato alle categorie Children, Fisi Brescia va subito alla vittoria nella categoria Ragazze Femminile con Carlotta Pedrolini (foto in azione) dello Skiing che vince lo slalom con il tempo di 1’35”69, distaccando in maniera importante la seconda Ludovica Dotterò (1’38”22). Ottimo 7° posto per Cecilia Sessarego (Val Palot) e 37a Sofia Gabossi (Brixia).

Nei ragazzi maschile la gara vinta da Michele Vivalda, vede i bresciani qualificarsi al 27° Giovanni Vimercati, 28° Ubaldo Mutti entrambi del Brixia, 30° Giovanni Anselmi (Val Palot), 34° Francesco Onorio (Brixia). Nella categoria allievi maschile Tommaso Vistali del Brixia si classifica al 36° posto

Gara Fis Slalom Alpe di Pampeago

Nella gara vinta Corrado Babera, si classifica nella top 10, ed esattamente 8° Lorenzo Moschini bresciano in forza all’esercito, mentre è 26° l’altro azzurro Federico Romele (Carabinieri). QUI I RISULTATI

Premiazioni

Ieri sera all’Auditorium di San Barnaba gremito, in occasione della cerimonia “Campioni della Leonessa”, che ha premiato gli atleti bresciani che si sono distinti negli anni 2021 e 2022. Un importante riconoscimento per tutti gli sportivi che hanno dato lustro alla città e che, con il loro stile di vita, costituiscono un esempio per la società e per le giovani generazioni, è stato premiato Alberto Claudani, Val Palot, ed ha ritirato il premio dalle mani di Jacobs il presidente Oliviero Valzelli.