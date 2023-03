Sci, Campionati Italiani Children: il Comitato Alpi Centrali conquista 10 medaglie

sabato, 25 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Campionati Italiani Children, sono 10 le medaglie individuali conquistate dagli atleti del Comitato Alpi Centrali nelle gare che che si sono svolte a Ponte di Legno-Tonale dal 20 marzo a ieri, organizzati dallo Sci Club Ponte di Legno, guidato dal presidente Bruno Faustinelli.

In particolare, i giovani sciatori delle categorie Ragazzi e Allievi si sono messi al collo: una medaglia d’oro, due medaglie d’argento e sette medaglie di bronzo, a cui si aggiunge il bronzo conquistato dalle Alpi Centrali nella classifica per Comitati (foto © Alpi Centrali Fisi).

Soddisfazione per il presidente del Comitato Franco Zecchini che, al termine delle premiazioni, ha ringraziato gli organizzatori, le società, gli allenatori e, soprattutto, i genitori che sostengono gli atleti, con il monito ai giovani sciatori ad avere un comportamento da atleti anche al di fuori delle piste e di impegnarsi non solo nello sport ma anche a scuola. Soddisfazione anche per Sabrina Fanchini, responsabile Children del Comitato.

LE MEDAGLIE

ORO

Pietro Cazzaniga (SC Alta Valsassina) – Skicross Ragazzi

ARGENTO

Nicole Giaquinto (SC Orezzo Valseriana) – Slalom Allievi

Raffaele Monaco (Sporting Livigno) – Skicross Allievi

BRONZO

Giovanni Triboldi (Brixia Centro Sci) – Slalom Allievi

Cristina Trabucchi (SC Valdidentro) – Skicross Allievi

Raffaele Monaco (Sporting Livigno) SuperG Allievi

Matteo Ciapponi (Revolution Ski Race) – SuperG Ragazzi

Carlotta Pedrolini (Skiing) – SuperG Ragazzi

Carlotta Pedrolini (Skiing) – Slalom Ragazzi

Carlotta Pedrolini (Skiing) – Combinata Ragazzi.