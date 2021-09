Saviore dell’Adamello e Cevo hanno accolto don Angelo

lunedì, 27 settembre 2021

Saviore dell’Adamello – Grande festa a Cevo, Valle e Saviore dell’Adamello per l’ingresso ufficiale di don Angelo Marchetti, 45 anni, il nuovo parroco. Accolto dai fedeli e dalle autorità e amministratori locali, in particolare dai sindaci Serena Morgani (Saviore dell’Adamello), Silvio Citroni (Cevo), Gian Battista Bernardi (Berzo Demo), Andrea Bartolo Pedrali (Cedegolo), dal presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, quindi dai ragazzi e giovani che gli hanno fatto una grande accoglienza. Presente anche il sindaco di Artogne, Barbara Bonicelli, il paese camuno dove don Angelo Marchetti ha svolto la sua attività sacerdotale negli ultimi anni.

Don Angelo Marchetti, nato a Zone (Brescia) 45 anni fa, ordinato nel 2002 è stato curato di Gottolengo dal 2002 al 2009; quindi dal 2009 al 2015 è stato curato di Prevalle San Michele e Prevalle San Zenone; dal 2015 è curato di Artogne e Piazze di Artogne e da questo mese è parroco delle parrocchie San Vigilio in Cevo, Santa Maria Assunta in Ponte Saviore, San Giovanni Battista in Saviore, San Bernardino da Siena in Valle di Saviore.

Alla cerimonia d’ingresso in Val Saviore era presente il vicario territoriale don Mario Bonomi, e numerosi sono stati i momenti, a Saviore dell’Adamello e a Cevo, con i saluti degli amministratori locali. “Benvenuto don Angelo – è il messaggio di Serena Morgani, sindaco di Saviore dell’Adamello -. Sarà un bellissimo cammino insieme, è stata una bella giornata di festa! Grazie a tutti per averla resa così speciale.. ai nostri bei bimbi barbuti e alle fantasiose maestre.. Buon lavoro Don”.