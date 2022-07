Ritrovato 75enne di Malonno disperso nei boschi sopra Ceto

domenica, 17 luglio 2022

Ceto (Brescia) – È finito bene, con il ritrovamento della persona dispersa, l’intervento che stanotte ha impegnato una decina di tecnici della Stazione di Breno del Soccorso alpino e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Breno.

L’allertamento per il mancato rientro è arrivato poco prima delle 22. Un uomo di 75 anni di Malonno (Brescia) non era rientrato da un’escursione. Dalle prime informazioni, pareva fosse andato nella zona del Volano e quindi le operazioni si sono concentrate nei dintorni. La centrale ha attivato le squadre: una è salita e ha trovato l’auto; altri tecnici si sono poi diretti verso il Passo di Mezza Malga, nella zona del rifugio De Marie. L’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di Sondrio ha preso a bordo un altro soccorritore della Stazione di Breno, oltre a tecnico di elisoccorso del Cnsas sempre presente sul mezzo, e ha perlustrato l’area. Nel frattempo sono arrivate altre informazioni sul possibile percorso dell’uomo, che lo indicavano nei pressi del rifugio Brescia. Le squadre allora sono tornate in quota, con l’elicottero di Areu di Brescia, e stamattina lo hanno rintracciato, mentre in effetti stava scendendo a valle. Il rientro era molto rallentato dal fatto che l’escursionista aveva riportato un trauma a un ginocchio, che gli aveva impedito di tornare nei tempi previsti. È quindi stato raggiunto dai soccorritori, valutato sotto l’aspetto sanitario e portato fino all’ambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale.