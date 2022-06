Risultati Election Day: i primi dati sull’affluenza per le Comunali e il Referendum

domenica, 12 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Election Day tra Referendum e Elezioni Amministrative in Italia. Per quanto riguarda i quesiti referendarie, alle 12 l’affluenza media in Italia era del 6,18%, considerando i dati noti dal Ministero giunti da 6.118 Comuni sui 7.903 complessivi.

I municipi in cui si aprono i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. Di seguito i dati di affluenza nei Comuni bresciani e sondriesi interessati dal voto.

AFFLUENZA PROVINCIA DI BRESCIA ALLE ORE 12 – 19,73% (23,70% tornata precedente alle 12)

ACQUAFREDDA 24,15% (28,67%)

BIENNO 28,29 30,41

DARFO BOARIO TERME 18,24 24,46

DESENZANO DEL GARDA N.P. –

GOTTOLENGO 18,40 23,48

GUSSAGO 19,07 21,14

MURA 2,07 20,62

ODOLO 24,37 24,15

PALAZZOLO SULL’OGLIO 19,48 22,99

PASPARDO 29,87 29,57

PROVAGLIO VAL SABBIA 20,70 30,68

AFFLUENZA PROVINCIA DI SONDRIO ALLE ORE 12 – 14,22% (20,60%)

APRICA 19,32% (28,45%)

CAMPODOLCINO 14,90 20,49

TARTANO 25,35 23,26

VAL MASINO 27,53 29,52

VALDIDENTRO 10,57 20,54

VALDISOTTO 13,18 17,62

VALFURVA 11,35 16,10