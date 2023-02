Ricami e pizzi: le opere d’arte delle donne di Demo portate a Dubai

lunedì, 20 febbraio 2023

Berzo Demo (Brescia) – Gli antichi mestieri si tramandano di generazione in generazione e alcuni – anche se a rischio estinzione – vengono esportati all’estero. In questo senso Demo, frazione di Berzo, fa scuola.

Negli anni ’50 e ’60 le suore della Sacra Famiglia che all’epoca gestivano l’asilo di Demo, dedicavano alle “fanciulle” ore di lavoro, insegnando l’arte del cucito, ricamo, pizzo, uncinetto e altre opere artiginali.

Le religiose insegnavano i trucchi del mestiere e seguivano passo dopo passo la formazione delle ragazze, dall’acquisizione di una buona manualità alla realizzazione in autonomia di piccoli manufatti. Col tempo quel mestiere è diventato un’attività vera e propria per le donne di Demo: i lavori realizzati venivano utilizzati dalla famiglia – ad esempio scialle, foulard, tovaglie ricamate – oppure messe in vendita. 1920

Adesso una di quelle “fanciulle” continua il prezioso mestiere realizzando (nelle foto) un bellissimo manufatto, che domani – martedì 21 febbraio – sarà portato a Dubai, negli Emirati Arabi. Un passaggio importante, che potrebbe segnare un collegamento tra Demo e Dubai nel segno della creatività e dell’arte dell’uncinetto che sembra svanire tra le nuove generazioni in Valle Camonica.

di Antonia Colombo

