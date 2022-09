Regole anti-Covid, rimane l’obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie

sabato, 1 ottobre 2022

Bolzano – Decadono le disposizioni per i mezzi di trasporto, mentre l’obbligo di indossare una protezione per bocca e naso all’interno degli ospedali e in altre strutture simili sarà esteso fino alla fine di ottobre. Il Ministro della Salute ancora in carica ha firmato il relativo decreto.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorio negli ospedali e all’interno delle altre strutture sanitarie sarebbe decaduto ieri. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, con apposito decreto, ha prorogato tale obbligo per un ulteriore mese.

Pertanto, fino al 31 ottobre 2022, le collaboratrici e i collaboratori nonché le visitatrici e i visitatori di ospedali, case di riposo e strutture per la riabilitazione sono obbligati a continuare ad indossare le mascherine.