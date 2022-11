Recuperato escursionista disperso da ieri nei boschi di Saviore

lunedì, 7 novembre 2022

Saviore dell’Adamello (Brescia) – Intervento della Stazione di Media Valle del Soccorso alpino bresciano.

I tecnici sono stati allertati per le ricerche di un uomo, residente in Valle Camonica, disperso da ieri nelle montagne della Valsaviore. Era uscito per una escursione ma non era rientrato: il telefono suonava ma lui non rispondeva, allora i familiari si sono allarmati e hanno chiesto aiuto.

La centrale ha allertato il Soccorso alpino, attivato anche il Sagf – Soccorso alpino guardia di finanza. I carabinieri hanno trovato l’auto dell’uomo in località Fabrezza e questo ha permesso di circoscrivere la zona delle ricerche. Le squadre sono salite battendo i sentieri principali e infatti lo hanno ritrovato, infreddolito ma illeso, mentre stava scendendo dal Lago di Bos. Aveva perso il sentiero ed era finito in una zona scoscesa, con canali impervi, inoltre aveva perso il telefonino. L’intervento è terminato a metà pomeriggio.