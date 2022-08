Tanti cantieri a Edolo, Masneri: cronoprogramma rispettato

mercoledì, 3 agosto 2022

Edolo – Le opere di messa in sicurezza di via Oglio a Edolo (Brescia) procedono e sono in dirittura d’arrivo. L’intervento – con costo attorno ai 500mila euro – è uno dei lavori di questo periodo estivo nel paese camuno. Sul fronte della sicurezza è prevista la riqualificazione del ponte sull’Ogliolo e sistemazione delle aree adiacenti, con un finanziamento di 600mila euro.

Sono inoltre previsti lavori di ammodernamento della sala civica Luciano Chiesa di via Porro, con un investimento di 180mila euro, di cui un contributo di 90mila da Regione Lombardia, e sul fronte della sicurezza sarà realizzato un tratto di marciapiede al passaggio a livello di via Marconi (costo 100mila euro) per garantire ai pedoni maggiore sicurezza e intervento con realizzazione di marciapiede in via Esposito.

L’Amministrazione comunale edolese, guidata dal sindaco Luca Masneri, sta programmando con una serie di opere, in particolare opere in Val Finale (50mila euro), riqualificazione di tratti a lato della statale 39, con canalizzazioni di acqua e realizzazione di marciapiedi a Vico (400mila euro), 2° lotto del Centro Tennis (390mila euro), sistemazione del cimitero di Cortenedolo e il nuovo parcheggio a Mù. In prospettiva futura e per completare le strutture sportive a disposizione di residenti, gruppi, associazioni e anche turisti l’ammodernamento delle piscine.

“Il cronoprogramma delle opere che avevamo messo in cantiere è stato rispettato – conclude il sindaco di Edolo, Luca Masneri (nella foto) – Ora puntiamo a completare il programma delle opere che avevamo annunciato tre anni fa”.