Prevenzione di furti e rapine in abitazione nel Bresciano

venerdì, 1 dicembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Prevenzione dei furti e delle rapine in Valle Camonica e in altre realtà della provincia di Brescia. Al comando provinciale carabinieri di Brescia è stato avviato un progetto, proiettato un video realizzato con la collaborazione di Confapi, sulle strategie individuali finalizzate alla prevenzione dei furti e delle rapine in abitazione. La proiezione è avvenuta alla presenza del Prefetto Maria Rosaria Laganà e del presidente di Confapi e fa parte della campagna informativa dell’Arma dei Carabinieri per il 2024 finalizzata alla prevenzione di tale fenomeno delittuoso.

I dati su furti e rapine in provincia di Brescia sono preoccupanti e anche la Valle Camonica e nelle località del Sebino si registrano dati allarmanti: in un anno 230 furti, di cui 38 a Darfo Boario.