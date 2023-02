Precipitazioni e temperature: i dati 2022 della Valle Camonica

giovedì, 2 febbraio 2023

Breno (Brescia) – L’andamento climatico in Valle Camonica nel 2022 segna un forte aumento delle temperature e precipitazioni ridotte, secondo quanto ricostruito dal dottor Marco Cicci per conto della Comunità Montana di Valle Camonica. Da quest’anno – come evidenziato dal responsabile Gian Battista Sangalli – alle stazioni di rilievo di Edolo, Capo di Ponte, Darfo Boario Terme e Ponte di Legno si aggiunge Bienno, inoltre verrà effettuata un’altra analisi.

I dati 2022 – L’andamento stagionale evidenziando i mesi con maggiori frequenze di precipitazioni, che nell’anno 2022 risultano essere: giugno e agosto, tutti con pioggia superiore ai 100 mm. Le precipitazioni risultano nettamente inferiori alla media. Il mese di maggio, periodo particolarmente delicato per la difesa dei funghi, è stato caratterizzato da precipitazioni poco intense. Dall’analisi si può osservare come la stazione di Darfo Boario Terme sia quella con la maggior piovosità media. Raffrontando i vari mesi si può notare come le precipitazioni siano particolarmente lievi in gennaio, febbraio, marzo e dicembre. Le massime precipitazioni sono mediamente presenti nel mese di agosto a Capo di Ponte e Darfo Boario Terme mentre a Edolo sono registrate in ottobre. A Ponte di Legno il mese con le maggiori precipitazioni risulta essere agosto. Le massime precipitazioni medie relative alle quattro stazioni si verificano durante il mese di agosto a Darfo Boario Terme con 136,6 mm, al contrario le minori precipitazioni medie si verificano nel mese di marzo a Ponte di Legno con 33 mm. La stazione con più precipitazioni annue è Darfo Boario Terme con una media di 1094,9 mm. All’opposto la stazione con la media delle precipitazioni minore è la stazione di Ponte di Legno con 780,4 mm. 02

Invece per quanto riguarda le temperature: a Edolo oscillano tra -13°C registrato nel 2012 e 37,9°C registrata nel 2003; a Capo di Ponte: le temperature assolute oscillano tra -13,8°C registrato nel 2012 e 38,5°C registrata nel 2022; a Darfo Boario Terme le temperature assolute oscillano tra -9,5°C registrato nel 2012 e 40,2°C registrata nel 2015 e a Ponte di Legno le temperature assolute oscillano tra -17,3°C registrato nel 2019 e 31,2°C registrata nel 2022.

Da quest’anno ci saranno maggiori analisi e approfondimenti per valutare i cambiamenti in atto in Valle Camonica.