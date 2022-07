Paspardo: assegnata la civica benemerenza al dottor Bertelè

sabato, 9 luglio 2022

Paspardo – Un pomeriggio speciale e di festa a Paspardo (Brescia) per il conferimento della civica benemerenza al dottor Fulvio Bertelè, medico che è andato in pensione dopo aver esercitato l’attività per oltre trent’anni (nelle foto alcuni momenti della cerimonia e il dipinto donato al medico).

Il sindaco Fabio De Pedro e l’Amministrazione comunale di Paspardo hanno assegnato il pubblico riconoscimento al dottor Bertelè per quanto svolto nel paese camuno. “Per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Fabio De Pedro – il dottor Bertelè è stato un punto di riferimento e ricordiamo quanto si è prodigato durante l’emergenza Covid”. “Il nostro, come Amministrazione – ha proseguito – è un atto doveroso e di riconoscimento verso il medico del paese”.

Il Consiglio comunale era strapieno con la presenza di tutte le associazioni e gruppi di Paspardo, i cittadini che hanno idealmente abbracciato il dottor Fulvio Bertelè, 66 anni, e l’hanno ringraziato per il lavoro svolto.

La benemerenza è stata assegnata con la seguente motivazione: “Il dottor Fulvio Bertelè in tutti questi anni di lavoro ha sempre messo al servizio della cittadinanza di Paspardo grande disponibilità e professionalità. Impegno e costanza sono sempre stati a supporto nella cura dei malati anche durante la recente emergenza sanitaria. Il suo lavoro e la sua generosità sono la migliore testimonianza dell’amore condiviso per il nostro piccolo grande Comune montano”.

Oltre alla pergamena, l’Amministrazione comunale ha omaggiato il dottor Bertelè con un’opera dell’artista Capoferri di Paspardo che ritrae il paese camuno. Un’opera che è stata apprezza dal medico. “Qui – ha detto il dottor Bertelè ringraziando l’Amministrazione comunale per la civica benemerenza – ho avuto grandi soddisfazioni sia da un punto di vista professionale che a livello personale in tanti anni di attività”. Al termine un momento conviviale al centro polivalente del paese.