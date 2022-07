Parco dell’Adamello: stop alle auto e bus navetta alla domenica

lunedì, 25 luglio 2022

Temù – Torna il servizio bus navetta all’interno delle principali vallate del Parco dell’Adamello. L’iniziativa, già svolta con successo nell’estate 2021, prende avvio domenica prossima – 31 Luglio – e prevede un servizio bus navetta tutte le domeniche sino al 28 Agosto, incluso il giorno 15 agosto.

Nel cuore del Parco dell’Adamello senza auto: viene riproposto il servizio di bus navetta per accedere ai sentieri più frequentati. A grande richiesta torna quindi il servizio estivo di bus navetta nel cuore del Parco dell’Adamello. Inaugurato nell’estate 2021, il servizio viene riproposto anche quest’anno sui fine settimana del mese di agosto. Si va

così a coprire non solo il cuore del Parco, facilitando e decongestionando l’accesso ai sentieri più amati, ma anche il cuore dell’estate. Con l’arrivo di agosto diventa infatti imprescindibile proporre una soluzione di trasporto in condivisione e quindi più sostenibile.

Anche quest’anno, le linee attive sul territorio sono 6:

LINEA 1

Ponte di Legno – Temù – Malga Caldea

LINEA 2

Vezza d’Oglio – Val Paghera

LINEA 3

Edolo – Sonico – Val Malga

LINEA 4

Edolo – Monte Colmo

LINEA 5

Valle di Saviore (Loc. La Rasega) – Malga Lincino

LINEA 6

Breno – Bienno – Passo Crocedomini

Bus, minibus e bicibus comportano tutta una serie di vantaggi diretti al fruitore (turista e locale), oltre che alcune significative ricadute sul territorio. I vantaggi si contano prima di tutto a livello pratico: chi frequenta la montagna sa bene quanto difficile sia trovare parcheggio il fine settimana nelle aree adiacenti l’imbocco dei sentieri. Senza contare che, in alcuni di questi casi, il posteggio dell’auto è vietato. Stradine a una sola corsia, talvolta nei pressi di dislivelli scoscesi, s’intasano di parcheggi selvaggi rendendo difficoltoso il passaggio dei mezzi per qualsiasi evenienza. Un risvolto decisamente poco simpatico e a tratti anche pericoloso che trova una soluzione molto semplice ed efficace nell’impiego dei bus navetta.

Se i vantaggi appaiono evidenti per chi vive e frequenta la montagna per turismo o lavoro, c’è un altro aspetto che pare giusto sottolineare. Stiamo vivendo una delle estati più torride degli ultimi anni. Le temperature elevate stanno di fatto avendo la meglio su quanti ancora dubitano dei cambiamenti climatici e dell’impatto dell’inquinamento sul benessere nostro e del pianeta. Il Parco dell’Adamello ritiene quindi a maggior ragione fondamentale implementare servizi che consentano di risparmiare carburante ed emettere meno CO2

Per accedere al servizio del bus navetta nel cuore del Parco dell’Adamello è sufficiente seguire gli orari, per ognuna delle 6 linee è indicato il numero di telefono di riferimento per la prenotazione.

Costo biglietto: 1 euro a persona per tratta, più 1,50 euro per eventuale trasporto bici (sono esenti dal pagamento i minori di 14 anni).

di Da. P.