Notte Gialla a Cedegolo e Parco dei Balocchi alle Terme: doppio evento per il “Gelatissimo”

martedì, 14 giugno 2022

Darfo Boario Terme (Ch. P.) – Doppio appuntamento in arrivo per il “Gelatissimo” di Darfo Boario Terme (Brescia): sabato 18 giugno sarà al grande appuntamento “Notte Gialla” di Cedegolo (Brescia) e domenica 19 giugno parteciperà al “Parco dei Balocchi” che si svolgerà alla Terme di Boario. “Saranno due grandi giornate – svela Pietro Andreoli (nella foto), titolare del “Gelatissimo” – dove presenteremo la varietà della nostra produzione, che sta catturando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto”.

Infatti il “Gelatissimo” di Darfo Boario Terme è una tappa obbligata per bambini, giovani e famiglie. La gelateria di Pietro Andreoli – ubicata in via De Gasperi, a pochi passi dalla rinnovata piazza della stazione e di fronte al futuro sottopasso che unirà periferia e centro storico di Boario – è frequentatissima in questo periodo di primo caldo della stagione e presenta numerose novità rispetto agli anni scorsi.

Tra i prodotti che stanno conquistando gli sportivi – ciclisti, runner, ma anche persone che frequentano le palestre – spicca il gelato senza zuccheri e carico di proteine. “E’ da poche settimane – sottolinea il titolare del Gelatissimo – che produciamo i nuovi gelati, ampliando la gamma, e vanno molto tra gli sportivi”.

“Ad ogni stagione – conclude Pietro Andreoli – cerchiamo di proporre delle novità, con gelati artigianali preparati nel nostro laboratorio e la risposta che abbiamo avuto è molto positiva”. Ora arrivano due grandi appuntamenti in Valle Camonica e “Il Gelatissimo” è pronto a conquistare i palato di un pubblico sempre più vasto.