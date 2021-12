Neve e maltempo, allerta in Lombardia e Trentino Alto Adige

martedì, 7 dicembre 2021

Trento – La “tempesta” dell’Immacolata, secondo le previsioni meteo, porterà neve anche in pianura dalla giornata di domani al Nord. Attesi accumuli di circa 20 centimetri, con miglioramento atteso nelle giornate successive. In Lombardia, i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati allertati per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo.

ALLERTA IN TRENTINO

Il passaggio di una saccatura nella giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, porterà intensi flussi umidi sudoccidentali che daranno luogo a precipitazioni diffuse di intensità fino a moderata e localmente abbondanti, che cadranno in forma di neve fino a quote molto basse, inclusa la val d’Adige. La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso: di “Allerta moderata – arancione” per neve abbondante e/o a bassa quota, dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 8 dicembre, alle ore 12:00 di giovedì 9 dicembre 2021, su tutto il territorio provinciale; e di “Allerta ordinaria – gialla”, per temperature minime a bassa quota, dalle ore 00:00 alle ore 12:00 di venerdì 10 dicembre 2021 su tutto il territorio provinciale.

Le precipitazioni inizieranno nella mattinata di mercoledì 8 dicembre per poi raggiungere il picco d’intensità poche ore dopo, nel primo pomeriggio, e proseguiranno fino alla serata, con deboli precipitazioni residue fino alla notte o al primo mattino di giovedì. Nella fase più intensa si potranno avere accumuli nevosi di 5-10 centimetri all’ora. Gli accumuli nelle 24 ore tra la mattina di mercoledì e quella di giovedì saranno di 20-50 centimetri, localmente e su alcuni rilievi anche superiori.

A partire da giovedì pomeriggio vi saranno ampie schiarite a cui farà seguito un rasserenamento complessivo nella notte tra giovedì e venerdì con conseguente brusco calo delle temperature con valori minimi prossimi o inferiori a -10 °C nella gran parte del territorio provinciale.

Si ritengono possibili dunque, a partire dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 8 dicembre 2021, criticità dovute principalmente a accumuli importanti di neve sul terreno e sui tetti con possibilità di aumento del carico, caduta di rami ed alberi; aumento del pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade poste a quote medio-alte, difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, possibilità di cadute e di tamponamenti a causa della presenza di ghiaccio sulle strade. Potranno verificarsi anche disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Pronta la “macchina” a Trento

E’ pre-allertata la macchina comunale che scatta in caso di nevicata in città e nei sobborghi. Domani pomeriggio infatti è prevista una perturbazione che dovrebbe portare sulle strade la prima neve. Il meteo ipotizza una ventina di centimetri in città e qualcosa di più nei sobborghi collinari.

Intanto già oggi sono stati avvisati tutti gli uomini e i mezzi che il Comune mette solitamente in campo per arginare i disagi dovuti alla neve, il cosiddetto “piano neve”, che saranno operativi già dalla mattinata di domani.

Si tratta di 78 mezzi dotati di lame, 39 mezzi spargisale, 45 di cosiddette “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi più 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero. Sono state preallertate inoltre 5 cooperative per un totale di circa 30 spalatori che verranno impiegati in caso di necessità.

L’AVVISO IN ALTO ADIGE

Per la giornata festiva di domani, mercoledì 8 dicembre, l’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile prevede nevicate fino a fondovalle con un livello di allerta arancione. Poiché domani è previsto traffico turistico intenso sull’autostrada del Brennero, la popolazione e i viaggiatori sono invitati ad una maggiore prudenza e cautela negli spostamenti. A causa dell’emergenza da Covid-19 lo stato di Protezione Civile “Alfa” è in vigore in tutto il territorio. A questo si aggiunge ora l’allerta meteo per le nevicate nel fondovalle.

Neve in tutto l’Alto Adige fino a fondovalle

Le nevicate inizieranno nel corso della mattinata di domani (8 Dicembre) con un’intensificazione delle precipitazioni nevose nel pomeriggio e in serata. Nella seconda metà della notte le precipitazioni andranno incontro ad un’attenuazione. A fondovalle sono previsti tra i 10 e i 30 centimetri di neve. Le precipitazioni nevose interesseranno maggiormente Wipptal e l’Alta Pusteria e al contempo le zone di confine con il Trentino. A Bolzano sono previsti 10 centimetri di neve e in Bassa Atesina fino a 20 centimetri. Il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco è pronto a intervenire con gli spazzaneve.

Attenzione su strade innevate, necessarie dotazioni invernali

Tutti gli addetti del Servizio strade provinciale con tutti i mezzi a disposizione saranno in reperibilità nella giornata di domani. Come fa presente Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale, la popolazione è invitata ad essere prudente, a limitare i viaggi in automobile a quelli strettamente necessari e ad equipaggiare i veicoli delle dotazioni invernali.

Aumento del traffico nei giorni festivi

Come riferito dalla Centrale di viabilità provinciale per la giornata di domani è previsto un incremento del traffico dovuto alle festività: sull’autostrada del Brennero, già dal mattino, si prevede traffico sostenuto in direzione Sud, definito “critico”, nel pomeriggio la situazione resterà particolarmente sostenuta per attenuarsi solo in serata. In direzione Nord, per la giornata di domani, si prevede traffico nella norma. Il Commissariato del Governo è in contatto con l’Autostrada del Brennero e con l’Agenzia per la Protezione Civile.

Non si escludono valanghe per scivolamento di neve e slavine

Il Bollettino di allerta registra un livello di allerta giallo per le valanghe: secondo l’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile valanghe per scivolamento di neve al di sotto dei 2000 metri non sono da escludersi così come frane di lieve entità. Oltre il limite boschivo la situazione è più critica, con possibili valanghe spontanee ed eventi valanghivi di difficile prevedibilità. Possibili disagi locali potranno essere causati da valanghe per scivolamento di neve. Sulle strade e i passi di montagna potrebbero verificarsi disagi alla circolazione.

Bollettino di allerta

Il Bollettino di allerta, aggiornato quotidianamente dal Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione Civile, prevede quattro livelli di allerta. Il livello di allerta arancione indica una criticità moderata per leggere nevicate in valle e possibili difficoltà di transito nella giornata di domani. Il livello di allerta giallo indica una criticità ordinaria per possibili precipitazioni di bassa entità. In caso di livello di allerta verde non è possibile escludere danni o locali disagi.

Il Bollettino di allerta è disponibile al seguente link: https://allerte.provincia.bz.it/it/reports/risk-potential/map

Per maggiori informazioni su traffico e mobilità, meteo e valanghe

Le informazioni sulla situazione del traffico sono costantemente aggiornate sul sito della Centrale di viabilità provinciale e su https://www.suedtirolmobil.info/it/. La situazione meteo è consultabile su https://meteo.provincia.bz.it e lo stato di protezione civile su https://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile.