Motorx Music & Fun ha infiammato Capo di Ponte

lunedì, 11 luglio 2022

Capo di Ponte – Grande spettacolo e successo di pubblico all’evento “Motorx Music & Fun”, la festa organizzata dal gruppo Aragosta, che ha visto una grandissima partecipazione, con persone provenienti da ogni angolo della Valle Camonica, oltre naturalmente da Capo di Ponte (Brescia), dove si è svolta la manifestazione, che è scattata venerdì e si è conclusa ieri sera con lo spettacolo pirotecnico.

“E’ stata un successo l’edizione 2022 di Motorx Music & Fun – racconta Federico Polonioli, presidente del gruppo Aragosta – e la gara della cuccagna, con 4 squadre amatoriali e altrettante con professionisti ha entusiasmato il pubblico”. “Voglio ringraziare – aggiunge Polonioli – tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità per la riuscita della manifestazione”.