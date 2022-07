Motorx Music & Fun: grande evento nel weekend a Capo di Ponte

martedì, 5 luglio 2022

Capo di Ponte – A Capo di Ponte (Brescia) “Motorx Music & Fun“, la festa del gruppo Aragosta, con tante novità e il Campionato Regionale Enduro. Nel prossimo weekend ritorna dopo la sospensione per il Covid l’evento che nel 2019 aveva portato musica, motori, divertimento, solidarietà e inclusione. Ricco il programma. Novità dell’edizione 2022 – in programma dall’8 al 10 luglio – è lo spiedo del Motorx (non è obbligatoria la prenotazione) a seguire il tributo agli 883, oltre alla gara di Campionato Regionale 2022 nella giornata di sabato 9 in collaborazione con il Moto Club Sebino, nella serata il concerto del Vivo musica, dance anni 90 e non solo, con spettacolo e laser. Nella giornata di domenica 10 luglio il palo della Cuccagna, squadre locali si sfideranno tra loro, sono ancora disponibili 4 posti, nel tardo pomeriggio saranno invece le squadre professioniste a guadagnarsi la vittoria del trofeo. Area bimbi, spazi verdi ampissimi a disposizione per tutti e poi Biker per un giorno, daremo a tutti la possibilità di essere passeggeri di una moto anche ai nostri amici con disabilità. “Vi aspettiamo – è l’invito del gruppo Aragosta – . Per noi lo sport, la music, la tradizione è aggregazione e divertimento”.

VENERDI 8 LUGLIO

ORE 19 – APERTURA STAND GASTRONOMICO

ORE 21 – 883 E MAX PEZZALI TRIBUTE CON “JOLLY BAND”

SABATO 9 LUGLIO

Ore 12 -19 – CAMPIONATO REGIONALE ENDURO MAJOR MOTO CLUB SEBINO 12 PROVE SPECIALI

ORE 12 – APERTURA STAND GASTRONOMICO

ORE 21 – DJ SET

ORE 22 – DANCE LIVE MUSIC ANNI 90 POP LATIN CON IPOP

DOMENICA 1O LUGLIO

ORE 12 – APERTURA STAND GASTRONOMICO

ORE 14 – BIKER PER UN GIORNO, possibilità per tutti di esser passeggeri di una moto

AREA BIMBI GONFIABILI

ORE 15 – PALO DELLA CUCCAGNA ( 8 SQUADRE AMATORIALI PRONTE A SFIDARSI )

ORE 17.30 – TROFEO ITALIA PALO DELLA CUCCAGNA CON SQUADRE PROFESSIONISTE

ORE 21 – DJ SET