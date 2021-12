Messa sui binari la motrice deragliata a Cedegolo

martedì, 28 dicembre 2021

Cedegolo – La motrice deragliata lo scorso 1 dicembre a Cedegolo (Brescia) è stata messa sui binari e sarà trainata nelle prossime giornate fino a Malonno (Brescia). Poi dovrà essere messa in sicurezza l’area, in primis il tratto di circa duecento metri di binari dove si è verificata la caduta sassi e il deragliamento del treno che aveva a bordo 12 persone, uscite tutte illese, quindi le pareti rocciose a ridosso del tratto di linea ferroviaria tra Malonno e Cedegolo.

Inoltre per la ripresa del transito dei treni sulla linea si dovrà attendere il via libera dalla Procura di Brescia che ha aperto un’inchiesta sul deragliamento. Servirà ancora del tempo per il ritorno alla normalità.