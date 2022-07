Maltempo, a Niardo e Braone preoccupa un fronte in movimento

giovedì, 28 luglio 2022

Niardo (Brescia) – Un tratto della linea ferroviaria è sommerso da massi e detriti, e tra le stazioni di Breno e Capo di Ponte è dichiarata inagibile. I pendolari vengono accompagnati da bus sostitutivi, allestiti da Trenord. Per il ripristino della linea ferroviaria ci vorrà del tempo, alcune settimane secondo i tecnici.

Invece sulla statale 42 del Tonale – riaperta a senso unico – procedono velocemente le opere di pulizia e rimozione dei detriti e i tecnici Anas confidano in una riapertura del doppio senso di marcia in tempi brevi.

Invece sono inagibili la maggior parte delle strade comunali di Niadro (Brescia) e Braone (Brescia) e più di 100 tra vigili del fuoco di vari distaccamenti – Breno, Edolo, Darfo Boario, Vezza d’Oglio e comando provinciale di Brescia – volontari di Protezione Civile e del servizio della Comunità di Valle Camonica sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e aiutare la popolazione negli interventi di pulizia, di scantinati e abitazioni allagate.

Sono una quarantina le persone sfollate per inagibilità delle abitazioni, e le amministrazioni comunali di Niardo e Braone hanno allestito centri di raccolta per la popolazione: le famiglie evacuate da Niardo sono a Breno, quelli di Braone a Ceto.

Oltre ai tecnici e amministratori dei due Comuni sono sul posto i carabinieri della Compagnia di Breno, agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario, mezzi del 118, in caso di necessità. Tre persone anziane sono state ricoverate precauzionalmente negli ospedali di Esine (Brescia) e Lovere (Bergam0). Comunità Montana di Valle Camonica e Regione Lombardia hanno inviato sul posto i propri tecnici e geologi per valutare la situazione e gli interventi di massima urgenza da effettuare. L’assessore regionale Davide Caparini farà visita sul luogo dell’esondazione.

Intanto dal sorvolo dell’elicottero vigili del fuoco sarebbe emerso un nuovo fronte in movimento, bloccato per ora da un ponte.

Infine sono stati attivati due elicotteri per l’evacuazione, in via precauzionale, 105 ragazzi presso la struttura di accoglienza estivo Campo Tres, in comune di Ceto (Brescia), perché le strade di collegamento sono parzialmente interrotte.

Sul posto stanno operando in sinergia diverse squadre della protezione civile provinciale.