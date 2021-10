Malonno: solidarietà e raccolta fondi per la famiglia Singh

venerdì, 1 ottobre 2021

Malonno – Grande mobilitazione per la famiglia Singh, colpita dalla tragica scomparsa di Jagdeep, 42enne, sposato e padre di due figli piccoli, morto sul lavoro mentre stava riempiendo di azoto liquido un serbatoio al Campus dell’Humanitas di Pieve Emanuele (Milano). L’intera comunità di Malonno si è stretta alla famiglia Singh, è stata attivata una raccolta fondi per aiutare la moglie Pawandeep e i figli Danishdeep e Samrathdeep.

Dopo aver vissuto per 15 anni a Malonno Jagdeep Singh (nella foto), di origini indiane, e la sua famiglia si erano trasferiti per lavoro prima a Costa Volpino (Bergamo), dove aveva lavorato fino a poche settimane fa in una ditta edile, e dal 20 settembre a Piamborno.

Al momento la famiglia è in attesa di ricevere la salma per poter procedere al funerale, che si terrà a Piamborno. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. “La famiglia era ben inseriti nella comunità”, è il ricordo del sindaco di Malonno Giovanni Ghirardi. Ora è l’intera Valle Camonica, partendo da Malonno, ad essere vicina alla sua famiglia e a piangerlo.

Chi volesse partecipare alla raccolta fondi può effettuare donazione al seguente iban: IT35r0569654470000055664x73, inserendo la causale: un aiuto per Singh. In caso di impossibilità ad utilizzare questo canale, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o direttamente agli sportelli della BPS.