L’istituto comprensivo di Edolo amplia l’offerta formativa: giornata sulla neve al Tonale

martedì, 24 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – L’Istituto Comprensivo di Edolo amplia l‘offerta formativa per gli studenti, con una serie di iniziative e progetti, organizzati in collaborazione con lo Sci Club Edolo.

I valori educativi dello sport possono offrire un contributo decisivo all’educazione e alla formazione dei giovani. Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. Educazione e sport è un binomio che necessita di sinergia. Oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative per attivare una contaminazione positiva dei valori universali e intramontabili dello sport.

In questa ottica l’Istituto Comprensivo di Edolo, guidato dalla professoressa Giacomina Andreoli, nelle sue attività di ampliamento dell’offerta formativa, ha inserito ed organizzato, con la collaborazione e il supporto tecnico dello Sci Cai Edolo, la “giornata sulla neve” al Passo del Tonale, in calendario il prossimo 10 febbraio. Gli alunni coinvolti avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo dello sci alpino e dello snowboard o consolidare le abilità già acquisite in queste discipline invernali guidati dai Maestri di Sci che li accompagneranno e guideranno con professionalità condividendo con loro l’entusiasmo per questi sport della montagna.

“Per il nostro istituto – spiega la professoressa Giacomina Andreoli, dirigente scolastico – il potenziamento dell’attività sportiva è fondamentale per la formazione e il benessere soprattutto dei pre adolescenti, al di là dei risultati che fanno comunque piacere”. “Ringrazio lo Sci Cai di Edolo e gli insegnanti – aggiunge – per queste opportunità che offrono ai nostri studenti”.

Le attività di movimento, realizzate in un ambiente tipicamente alpino e invernale, con il supporto di professionisti diversi dagli insegnanti ma comunque degli educatori, sono occasioni per privilegiare la creatività e l’investimento emotivo, con la finalità educativa di sostenere i processi che portano all’autonomia, alla crescita della autostima, alla capacità di iniziativa e alla consapevolezza di sé.