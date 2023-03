L’azienda Baccanelli di Berzo Demo vince il concorso del salame 2023

venerdì, 24 marzo 2023

Berzo Demo (Brescia) – L’azienda agricola Baccanelli di Berzo Demo (Brescia) ha vinto l’edizione 2023 del concorso del salame di Valle Camonica, che si è svolto a Breno. La Comunità Montana di Valle Camonica ha indetto, nell’ambito delle attività di sostegno e sviluppo del paniere dei prodotti agroalimentari “Sapori di Valle Camonica”, il concorso giunto all’ottava edizione: vi hanno partecipato 34 aziende agricole della valle, la giuria tecnica dell’ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi) delegazione di Brescia, alla presenza dell’assessore all’agricoltura della Comunità Montana Enrico Dellanoce, ha valutato i prodotti. Il miglior salame è dell’azienda agricola di Oscar Baccanelli.

“La lavorazione del salame – spiega Oscar Baccanelli, titolare dell’omonima azienda e presidente del Consorzio Silter Dop – si svolge in diverse fasi: di solito alleviamo una decina di maiali d’estate a Sant’Apollonia di Ponte di Legno e negli altri mesi a Berzo Demo”. La curiosità: i maiali vengono alimentati con siero utilizzato nella produzione del formaggio Silter Dop e la qualità del salame è ottima. Tra le peculiarità del salame prodotto dall’azienda Baccanelli c’è anche la stagionatura che avviene in una vecchia cantina di Berzo Demo. “Il nostro segreto – conclude Baccanelli – è seguire le antiche tradizioni che vengono tramandate di generazione in generazione”.

