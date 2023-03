La Valtellina piange il giovane alpinista Matteo Gadaldi

mercoledì, 1 marzo 2023

Ponte in Valtellina (Sondrio) – Lutto nel paese valtellinese per la morte di Matteo Gadaldi, 24 anni. All’alba il giovane valtellinese Matteo Gadaldi e un amico erano partiti da Ponte in Valtellina (Sondrio) per raggiungere la Val d’Avio dove avevano in programma l’arrampicata alla cascata della Madonnina.

Durante l’arrampicata il 24enne è precipitato ed è deceduto sul colpo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Matteo Gadaldi (nella foto), 24 anni appena compiuti, residente a Ponte in Valtellina si era diplomato al liceo Piazzi di Sondrio, aveva la passione per la montagna che, negli ultimi tempi, per il giovane era diventata un vero e proprio mestiere: dopo aver praticato in passato infatti lo scialpinismo con la Polisportiva Albosaggia, il 24enne si allenava quotidianamente per diventare guida alpina di professione. Numerose le scalate effettuati in Italia e all’estero. A Ponte di Valtellina tutti lo ricordano come un giovane intraprendente e in tanti hanno inviati ai familiari messaggi di cordoglio e vicinanza.