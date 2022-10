Ipotesi nuove restrizioni anti-Covid, Speranza: “Nessuna novità, deciderà il prossimo Governo”

giovedì, 6 ottobre 2022

Brescia – Si rincorrono voci su un ritorno di restrizioni e di obblighi anti-Covid, come quello delle mascherine. Proprio una settimana fa è caduto l’obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto, rimasto solo quello in Rsa e ospedali, ma l’allarmismo degli ultimi giorni di alcuni “esperti” sul rialzo della curva epidemiologica ha fatto scattare ipotesi di un ritorno a norme anti-Covid. Il Ministero della Salute spegne le voci di una possibile circolare già in bozza e “rimanda” all’Esecutivo “Meloni” che entrerà in carica nelle prossime settimane.

“Sull’uso delle mascherine non c’è nessuna novità, le indicazioni vigenti contro il covid sono quelle note, previste dalle norme e dall’ultima ordinanza che io ho firmato pochi giorni fa. E che prevede la proroga dell’obbligo nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Non ci sono ulteriori determinazioni”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del congresso della federazione dei medici di famiglia (Fimmg), in corso a Villasimius, Cagliari. “Chiaramente – ha aggiunto – prosegue il nostro monitoraggio, che sarà permanente, lo consegneremo chiaramente al nuovo governo. E poi il nuovo esecutivo farà le valutazioni sulla base dell’andamento dei dati. Non ci sono altre indicazioni o altre prescrizioni”, ha sottolineato.