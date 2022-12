Intervista all’assessore regionale Caparini: “Investito mezzo miliardo sulla Valle Camonica”

giovedì, 29 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Davide Caparini, 54 anni, ingegnere, imprenditore camuno, esponente di spicco della Lega, assessore al Bilancio, finanza e semplificazione di Regione Lombardia dall’aprile 2018, traccia un quadro sulla legislatura (nelle foto dall’alto in basso l’assessore Caparini nei diversi incontri a Borno, Niardo e Unimont a Edolo).

Assessore Caparini siamo al termine della legislatura, un suo giudizio sul quinquennio?

“Il giudizio sul nostro lavoro lo daranno gli elettori”.

Sono stati anni duri, pandemia e caro energia, la Regione come è intervenuta su scala regionale?

“Nessun aumento delle tasse in un contesto economico molto incerto a causa dell’impennata dei costi energetici e delle materie prime. Abbiamo sostenuto i consumi delle imprese, con interventi particolarmente attenti anche al disagio nel mondo del lavoro, uscito da una crisi molto difficile e, grazie a strumenti innovativi siamo riusciti a tenere il sistema produttivo lombardo molto competitivo. Sin dal nostro insediamento abbiamo puntato sullo sviluppo socio-economico della Lombardia. Quando mi sono insediato il bilancio della nostra Regione valeva 3 miliardi in meno. Abbiamo attratto 1,5 miliardi in più dalla programmazione comunitaria, generato 4,5 miliardi in più per le opere pubbliche, stanziato 1,5 miliardi per la Pedemontana che consentiranno di raggiungere Malpensa, Varese e Como senza transitare da Milano, 2 miliardi per le opere delle Olimpiadi (tra cui anche le varianti di Edolo, Pontedilegno e Tonale), 2 miliardi in più per le infrastrutture e la strumentazione in sanità. Per il Diritto allo studio universitario abbiamo erogato mezzo miliardo in questi cinque anni. Investito 400 milioni per le università, per non parlare del sociale, del sostegno alle lavoratrici e lavoratori rioccupati. Il tutto costando meno con i tagli ai costi della regione. Un elemento che ritengo importante evidenziare è la diminuzione dei costi della macchina regionale: abbiamo fatto davvero la ‘spending review’ di cui tanto si sente parlare a livello nazionale: al cittadino lombardo cost iamo meno della metà della media nazionale e meno di tutte le altre regioni”.

In Valle Camonica Regione Lombardia ha investito parecchio…

“Oltre mezzo miliardo in questi cinque anni. Abbiamo investito in infrastrutture per lo sviluppo del turismo di montagna a Ponte di Legno-Tonale, Borno e Montecampione. Anche per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale a Ceto-Capodiponte e per i nostri borghi storici per renderli più belli e attrattivi. Oltre 100 milioni per migliorare la nostra sanità ampliando l’offerta. Tantissimi interventi per la messa in sicurezza del nostro fragilissimo territorio. Abbiamo sostenuto l’economia del legno sfruttando i nostri boschi anche per produrre energia”.

Avete vinto la battaglia sulle concessioni idroelettriche. Quante risorse saranno distribuite alla provincia di Brescia e alla Valle Camonica?

“Come sapete da quest’anno alla provincia di Brescia è destinataria di 8 milioni di euro per gli investimenti e per il sostegno delle attività locali. La stragrande maggioranza di questi, ogni anno, è assegnata alla valle. Un importante riconoscimento del contributo della nostra terra al sistema energetico nazionale delle rinnovabili, ancor più dato che si ripeterà annualmente”.

Uno sguardo al futuro, quali impegni per la Valle Camonica?

“Non è pensabile che per lavorare un camuno debba lasciare la nostra valle. E’ mio obiettivo sostenere le imprese esistenti e incentivarne di nuove. Questo è possibile solo con un abbattimento della pressione fiscale e un concreto sostegno a chi in questo momento decide di fare impresa. Da Assessore al Bilancio ho già stanziato numerose risorse per la nostra Valle, il lavoro è appena iniziato. Puntiamo sullo sviluppo dell’offerta turistica per tutte le stagioni dell’anno, dallo svi all’enogastronomia. Rafforzamento dei presidi economici industriali d’eccellenza, dalle forge alla lavorazione meccanica in cui non abbiamo rivali nel mondo. In valle possiamo contare su grandi professionalità e competenze”.

L’unica sanità esistente in Valle è quella pubblica, come Assessore ho investito 100 milioni di euro per migliorare il nostro ospedale e affidare nuove specialità. I camuni hanno il diritto di vivere tra le nostre montagne vedendosi garantito un sistema di eccellenza. Chi ha l’urgenza di recarsi in ospedale deve poterlo fare in tempi adeguati, è necessario inoltre incentivare l’arrivo di nuovi medici ed infermieri”.

Assessore si candida alle elezioni regionali del 12-13 febbraio? Quali progetti per la prossima legislatura?

“Sono un ingegnere, imprenditore camuno con la passione per la politica, la mia casa, la mia azienda, la mia vita sono nella nostra Valle e chi come me vive qui sa che la montagna è viva per questo l’attenzione e il rispetto del nostro territorio devono essere una priorità; è quindi necessario curare e mettere in sicurezza i punti più critici.

Oltre all’ambiente poi la nostra vera ricchezza è l’acqua, dobbiamo gestirla noi per garantire tariffe calmierate e nuovi posti di lavoro. Come molti camuni faccio il pendolare tra la Valle, Brescia e Milano; da adolescente studiavo a Sondrio ed ero costretto a lunghi viaggi con i mezzi pubblici. Tempo di vita gettato nel traffico. Ho già realizzato la strada da Edolo alla Aprica e da Iseo a Sonico, ora voglio completare l’opera fino al Tonale. Abbiamo realizzato il treno all’idrogeno, è necessario puntare anche sul trasporto pubblico locale su gomma”.

di An. Pa.