Incudine, sulla Statale 42 apre il cantiere della rotatoria

sabato, 27 agosto 2022

Incudine – Apre il cantiere della nuova rotatoria di Incudine (Brescia): dopodomani – lunedì 29 agosto – inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria tra la statale 42 del Tonale e via Valeriana e sarà introdotto un senso unico alternato regolato con impianto semaforico.

Il sindaco di Incudine, Diego Carli, è soddisfatto: “ Lunedì apre il cantiere, con l’avvio dei lavori della rotatoria che migliorerà i collegamenti viari in paese e per chi è diretto verso i paesi dell’Alta Valle”.

Lungo il tratto della statale 42 in territorio di Incudine sarà riqualificata l’intersezione a raso, non più idonea per una viabilità extraurbana secondaria e per i flussi di traffico, mediante la realizzazione di nuova rotatoria. Il costo dell’opera – inizialmente di un milione è salito a un milione e 200 mila euro per il rincaro dei prezzi delle materie prime – ed è a carico di Anas, mentre l’Amministrazione comunale di Incudine ha contribuito alla progettazione. Un contributo è stato dato anche dalla Provincia di Brescia, all’epoca guidata da Pier Luigi Mottinelli. La gara d’appalto è stato vinto dall’impresa Giudici.

Le opere – tempo permettendo – dovrebbero concludersi entro Natale. Infatti l’ordinanza prevede l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico dalle 7 del 29 agosto fino alle 18 del 23 dicembre.