Il prete anti-camorra ha incontrato la comunità Exodus di Sonico

giovedì, 16 marzo 2023

Sonico (Brescia) – Una serata speciale per la comunità Exodus di Sonico (Brescia): il sacerdote antimafia e anti-camorra, don Aniello Manganiello, ha incontrato il presidente della comunità, Fortunato Pogna, gli ospiti e le operatrici della struttura.

Fortunato Pogna ha illustrato le finalità e l’attività che viene svolta dalla comunità, un progetto – ha detto – che va ben oltre la Valle Camonica e che accoglie persone provenienti da tutta Italia.

Don Aniello Manganiello – che in questi giorni ha incontrato studenti del Meneghini di Edolo, Olivelli Putelli di Darfo e liceo Golgi di Breno in una grande iniziativa sulla legalità – ha illustrato la sua attività a Scampia, il progetto per togliere i ragazzi dalla strada e realizzare strutture di accoglienza nella battaglia anti-camorra e antimafia. Infine ha presentato il suo libro dal titolo “Gesù è più forte della camorra” e lasciato un messaggio forte.

Nella dedica del libro ha ringraziato per la “libertà del cuore e la testimonianza” Fortunato Pogna. “E’ stata una serata commovente”, sono state le parole conclusive di Fortunato Pogna.