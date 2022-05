Giro d’Italia, Hirt vince in solitaria ad Aprica

martedì, 24 maggio 2022

Aprica – Tappa vivace ad aprire l’ultima settimana del Giro d’Italia. Da Salò ad Aprica, passando per la Valle Camonica e il Mortirolo, vince in solitaria il ceco Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), fuoriuscito dalla fuga di giornata grazie all’attacco decisivo sull’ultima ascesa di Santa Cristina, a 9 km da traguardo.

Secondo Thymen Arensman (Team DSM), l’ultimo a mollare tra i compagni di fuga. Nel finale, complice anche la discesa con fondo bagnato, l’olandese per poco non ricuce lo strappo col vincitore di giornata, arrivando a 6″. Nel gruppo, bagarre tra gli uomini di classifica, con Carapaz, Hindley e Landa che riescono a staccare tutti gli altri giungendo a 1’24”, ma Almeida contiene i danni perdendo 14″. Terzo posto e 4″ di abbuono per Hindley sul traguardo di Aprica, Nibali arriva poco oltre i big della generale, a 2’06” da Hirt.

La nuova classifica generale vede ora Carapaz condurre con soli 3″ su Hindley, 44″ su Almeida e 59″ su Landa. Nibali entra nella top 5, a 3’40”.