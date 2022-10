Finisce con l’auto nel cimitero di Cedegolo, ferito 55enne

venerdì, 21 ottobre 2022

Cedegolo (Brescia) – Perde il controllo della sua utilitaria, si ribalta, salta il muretto di protezione e finisce la corsa all’interno del cimitero di Cedegolo (Brescia). Mobilitazione in mattinata per uno spettacolare incidente che ha coinvolto un 55enne, alla guida della sua Fiat Panda che ha terminato la carambola nel cimitero del paese camuno.

Sul posto è giunta l’ambulanza dell’Arnica di Berzo Demo, l’eliambulanza dalla centrale operativa di Caiolo (Sondrio), la polizia locale di Cedegolo e i vigili del fuoco.

Inizialmente si temeva il peggio per il 55enne, residente in zona, è stato estratto dal veicolo, stabilizzato sul posto dall’equipe medica e con l’ambulanza dell’Arnica trasportato in codice giallo all’ospedale di Edolo.