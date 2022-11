Fedeltà rossonera: Milan Club Edolo sempre presente a San Siro

lunedì, 14 novembre 2022

Edolo (Brescia) – Grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri di Edolo che – dopo la nascita del Milan Club nella scorsa estate – hanno organizzato trasferte a Milano per assistere alle sfide casalinghe della formazione campione d’Italia, guidata da mister Pioli.

Anche ieri – in occasione della gara Milan-Fiorentina – in 25 guidati dal presidente Mauro Ramus sono partiti da Edolo (Brescia) a metà pomeriggio per raggiungere lo stadio di San Siro e sono tornati a tarda sera. Un sacrificio ripagato dal sofferto successo del Milan sulla formazione gigliata ottenuto nel finale.

In questa stagione i tifosi rossoneri di Edolo e dintorni, con in testa il presidente Mauro Ramus, quindi giovani, famiglie e sovente anche del sindaco Luca Masneri, hanno assistito a tutte le gare casalinghe del Milan, comprese quelle di Champions League.

Il Milan Club Edolo è nato in estate e sta crescendo e attualmente conta 250 iscritti. L’Associazione Italiana Milan Club ha già riconosciuto il Milan Club di Edolo e nelle prossime settimane sarà organizzata l’inaugurazione, dove potrebbe esserci la presenza di un calciatore o dirigente della società rossonera.