Valle Camonica, ex internati camuni: doppio evento a Cividate e Malonno

lunedì, 30 maggio 2022

Cividate Camuno – Tre eventi di Anei (Associazione Nazionale Ex Internati): sabato si è svolto il XXV congresso nazionale, giovedì 2 giugno sarà inaugurata la targa in ricordo degli ex internati camuni a Cividate Camuno e sabato 4 giugno a Malonno ci sarà la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore.

Al congresso Anei a Padova è stato eletta la prima Presidente donna, Anna Maria Sambuco, figlia di Imi. Al congresso nazionale erano presenti cinque delegati del Bresciano e della Valle Camonica ed è stato riconfermato nel ruolo di consigliere nazionale il segretario sezionale Silvano Depari.

L’Anei Vallecamonica ha posizionato la targa alla chiesetta del ribelle al Barberino di Cividate Camuno (nella foto) in ricordo di 150 camuni internati. L’inaugurazione è in programma il 2 giugno.

Un momento importante sarà quello di sabato pomeriggio a Malonno, alla presenza del prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, e della autorità, per la consegna di 54 medaglie in memoria di ex internati. Alla cerimonia saranno presenti gli amministratori locali e i familiari degli insigniti. “Per non dimenticare” è il messaggio della cerimonia.